Politica



Pci, scuole e proteste: "Beffati gli studenti che hanno occupato"

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:35

A seguito delle recenti proteste studentesche avvenute tanto a Lucca quanto a Pietrasanta, organizzate spontaneamente e poi sciolte con l'intervento delle forze dell'ordine, anche la federazione Lucca e Versilia del Partito Comunista Italiano si pronuncia sullo stato drammatico in cui versano alcune realtà scolastiche del nostro territorio.

"Parliamo di scuole, di edilizia scolastica. L’argomento è lo stesso sia per la scuola dell’obbligo o superiore. Vogliamo affrontare il problema in maniera compiuta riguardo gli istituti superiori partendo dalle giuste proteste che in questi giorni stanno facendo gli studenti dell’istituto 'Stagi-Don Lazzeri' di Pietrasanta che ha aule e laboratori fatiscenti o inagibili, ma potremmo parlare anche del 'Paladini' di Lucca dove centinaia di studenti, distribuiti su 15 classi, fanno lezione negli angusti container dove piove all’interno con l’impianto elettrico che si interrompe" riferendosi alla Palazzina 6 nei pressi del Campo di Marte, luogo dove da anni gli studenti del Liceo delle Scienze Umane sono costretti a fare lezione data l'inagibilità della struttura ordinaria.

"Poi c’è la beffa per gli studenti che hanno occupato i due istituti per protestare contro la negazione di un diritto costituzionale con l'intervento della polizia per farli sgomberare perchè, si dice, che la protesta non è fatta nella giusta forma: invece non garantire ambienti idonei per lo studio va bene nella forma e nella sostanza?" domanda nel comunicato il PCI, a seguito degli eventi accaduti durante l'occupazione dei due istituti del territorio, che hanno visto in entrambi i casi un rapidissimo intervento della polizia per riportare le cose alla normalità ed interrompere le proteste.



"Le Province, infatti, hanno mantenuto molte competenze, come l’edilizia scolastica delle superiori, però non hanno le risorse in bilancio per intervenire. - commentano i comunisti - Lo Stato e la Regione danno pochissimi soldi e queste cercano di arrangiarsi chiedendo soldi alle fondazioni bancarie per fare almeno qualche intervento."



Riferendosi poi alle prossime elezioni provinciali lucchesi: "Siamo già ai giochi per le alleanze con una frenetica campagna acquisti di voti di questo o quel consigliere ma si perde di vista, ancora una volta, che la principale responsabilità è dei governi, di centro destra e centro sinistra insieme ai 5 stelle, che si sono succeduti negli anni che hanno fatto a gara a chi tagliava più risorse alla scuola pubblica finanziando quella privata, in barba alla Costituzione. In periferia gli amministratori locali sono lasciati a se stessi a contendersi le briciole ed a elemosinare qualche spicciolo che non risolverà i problemi - conclude il PCI -. E allora di chi è la colpa? Semplice, dei ragazzi e dei genitori che protestano!"



Leonardo Orsucci