Pellati: "Ex manifattura, la giunta Tambellini deve sapere per forza chi c'è dietro la Good City srl"

martedì, 7 dicembre 2021, 22:08

di francesco pellati

Caro direttore,

la vicenda ex Manifattura ha concluso la prima tappa: il bando è stato aggiudicato alla Good City, una srl Unipersonale con capitale di € 10.000, costituita pochi giorni prima della data dell’asta pubblica lucchese da un esimio avvocato pistoiese (nella foto l'avvocato Filippo Ricci).

La Good City, unica partecipante, si è aggiudicata il bando offrendo € 2.574.000: la capitalizzazione della srl aggiudicataria è 250 volte inferiore al valore del bando. Al costo dell’acquisto devono peraltro aggiungersi gli investimenti necessari al recupero e alla ristrutturazione dell’area aggiudicata per renderla fruibile e metterla sul mercato.

È evidente che la Good City ha le caratteristiche della “società di progetto” prevista dalla legge “Merloni” n° 109 dell’ 11 febbraio 1994 (e successive modifiche) per regolare l'accesso ai bandi di gara che comportano la realizzazione o la gestione di opere pubbliche, poi estesa alla realizzazione di attività immobiliari anche private.

La legge prevede che l'aggiudicatario di una gara (Good City, nel nostro caso), ottenuta l'assegnazione, può costituire un'ATI (associazione temporanea di imprese) oppure una SPV (Special Purpose Vehicle) per realizzare le opere previste nel bando stesso.

Limitandoci all’aspetto tecnico dell’operazione restano alcune considerazioni conseguenti.

- qualche inquietudine la suscita il numero dei partecipanti alla gara: uno solo, per di più costituito a ridosso e ritagliato su misura della stessa.

- la sua inconsistenza finanziaria e le sue competenze tecniche, del tutto inesistenti, inducono a pensare che la giunta lucchese sia informata tanto sull’iter che la Good City intende seguire (tempi e modi) per la costituzione di una ATI o di un SPV. Soprattutto su chi sono i soggetti che parteciperanno a questa iniziativa: si tratta di questione dirimente. Questi soggetti, nel loro insieme devono avere capacità finanziarie e competenze specifiche per poter dare corretta esecuzione alle opere previste.

- non è pensabile infatti che la giunta abbia accreditato Good City al buio. La sproporzione patrimoniale e la sua incompetenza tecnica escludono a priori questa ipotesi.

- in ossequio alla conclamata trasparenza ci pare opportuno che la giunta stessa informi la cittadinanza con una “disclosure”, cioè chiarisca pubblicamente questo dirimente punto: chi sono i veri protagonisti dell’operazione, quelli cui di fatto (e di diritto) sarà affidata l’esecuzione del bando.

Nella mia lunga esperienza di amministratore di grandi banche ho dovuto affrontare molte volte queste problematiche: procedevamo solo dopo avere conosciuto e vagliato la consistenza e la affidabilità (in ogni senso, non solo patrimoniale/finanziario) dei soggetti partecipanti ad ATI o a SPV. Sono loro e non la società di progetto i veri protagonisti dell’intera operazione.

La destinazione della ex Manifattura è all’ordine del giorno cittadino da anni. La attuale giunta scade fra 5 mesi, con questa operazione dell’ultimo minuto ha preso una decisione che si rifletterà sulla attività della nuova giunta, condizionandone gli orientamenti anche sul rimanente corpo della ex Manifattura. È una disinvoltura discutibile. E magari, per citare il “divo” Giulio (Andreotti) “a pensar male….”. Senza aggiungere ulteriori considerazioni sulla opportunità/inopportunità, sulle modalità, sulle prospettive. Queste perplessità sono state opposte sia dalla minoranza consiliare sia da gruppi spontanei di cittadini ma la maggioranza non le ha raccolte.

Infine la tecnicità delle osservazioni che precedono non devono ingannare i tuoi lettori: si tratta di precisazioni tecniche che riguardano un rilevante fatto di pubblico interesse. Come tale va inserito nelle legittime richieste di trasparenza: la ex manifattura è un patrimonio che i lucchesi hanno affidato ai propri rappresentanti politico/amministrativi (la giunta e il Consiglio comunale) che ne sono responsabili verso i loro danti causa (i cittadini/proprietari): hanno preso una decisione all’ultimo minuto, che almeno chiariscano come e a chi hanno affidato l’esecuzione di tale decisione.