Politica



Piano operativo, Bindocci: "Nuova cementificazione a scapito dell'ambiente"

sabato, 18 dicembre 2021, 13:36

Anche Bindocci (5 stelle) dice la sua riguardo il nuovo piano operativo voluto dall'amministrazione. L'insieme di progetti e cambiamenti volti a trasformare il volto urbanistico del comune, rendendolo maggiormente interconnesso e "su misura" per il cittadino, è stato messo più volte in discussione negli ultimi mesi e anche il pestastellato Massimiliano Bindocci non si esula dal palesare i suoi dubbi e le sue riflessioni a riguardo.

"In questi giorni è possibile fare osservazioni al Piano Operativo. Il tema è complesso, ma i cittadini si informino, scarichino dal sito del comune i documenti ed osservino ciò che accadrà nei prossimi anni, poi sarà tardi per protestare" sprona il portavoce 5stelle Bindocci.

"Ci troveranno descritti in dettaglio gli interventi previsti e su quelli potranno depositare le osservazioni, ma fate presto perché i tempi sono stretti. Da un esame complessivo del documento suddetto si può dire che il totale di nuovi utilizzi suolo è 213.480mq, dei quali 116.750 mq da ristrutturazioni - continua Bindocci -. Ad esempio, nell’area dell’ex Mulino Pardoni a San Pietro a Vico ristrutturano e si prevedono fino a 120 unità immobiliari residenziali alte fino a 12,5 metri oltre a negozi ed uffici."

"Il residenziale aumenta di 37.580 mq in base a previsioni di aumento della popolazione residente che sono in ipotesi quanto meno azzardata. Sono previsti poi 4 nuovi alberghi che potrebbero diventare anche 5 o 6 in base a quanto concesso, che vanno sommati agli alberghi e studentati già in costruzione - afferma il pentastellato -. Impressionante che quasi tutti i campi a verde della zona urbanizzata vengano definiti come zona “inedificata/inutilizzata” e siano oggetto di nuove costruzioni, di nuovo cemento; mentre dovrebbero esserearee per i boschi urbani, se vogliamo essere in linea con l’emergenza CO2 e PM10 che caratterizza la nostra civiltà e la piana di Lucca."

Di fronte ai dubbi sulle nuove cementificazioni e sulle ristrutturazioni, il portavoce 5 stelle incalza l'amministrazione: "Impressionante che nonostante le aree industriali abbandonate, che vengono magari ristrutturate per farci appartamenti, uffici e commerciale, si autorizzi la trasformazione di quasi 40.000 mq di spazi agricoli e rurali per fare altri capannoni industriali, uffici, commerciale, attrezzature e servizi. A questi si aggiungono altri 11.000 mq di parcheggi, presumibilmente con fondo in asfalto non drenante. Poi aggiungete il consumo di suolo per nuove strade e rotonde necessarie, ma che impermeabilizzano altro suolo. Questo consumo di suolo andrebbe compensato con la demolizione di costruito fatiscente esistente per riportarlo a verde, a bosco, ma non troviamo niente di ciò."



"Poi come ogni piano ha anche dei dati positivi che potranno essere quelli di un sistema viario che anche senza gli Assi Viari diviene più fluido con il completamento dell’asse suburbano, con il casello autostradale spostato a Mugnano e le nuove rotonde - conclude quindi Bindocci -. Ma prevale la logica tutta calce e martello, di cementificare, ed alterare il mercato immobiliare, per poi piangere quando ci sono le alluvioni, e fare manifestazioni per il verde e l’ambiente. Ma un po’ di coerenza?"