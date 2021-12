Politica



Pioggia di euro per Puccini, la Mercanti omaggia Marcucci

martedì, 21 dicembre 2021, 20:08

Il consigliere regionale Valentina Mercanti commenta l’emendamento del senatore Andrea Marcucci approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, che assegna a Lucca, Viareggio e Pescaglia un finanziamento di 9,5 milioni per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini.

«Le risorse in arrivo sui territori della Provincia di Lucca rappresentano un’eccezionale opportunità di unire le forze locali per valorizzare la figura artistica del compositore, punta di diamante del nostro patrimonio culturale. — dichiara Valentina Mercanti. — La notizia fa inoltre da apripista a un progetto coltivato da tempo in Regione: nei prossimi giorni presenterò una mozione per proporre al Consiglio Regionale di istituire un Comitato Organizzatore sul modello Dantesco per ottimizzare il coordinamento e la promozione di tutte le iniziative dedicate a Puccini. Grazie all’attività di Andrea Marcucci, le premesse sono già ottime: 1,5 milioni nel 2022, 8 milioni nel 2023!»