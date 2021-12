Politica



Potere al Popolo, domani in piazza per il ‘No Draghi Day’

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:40

Dopo aver annunciato una nuova manifestazione a livello nazionale per il No Draghi Day di domani, sabato 4 dicembre, Potere al Popolo! dice la sua sulle recenti strategie dell'attuale governo e sulle condizioni, in costante peggioramento dall'inizio della pandemia, che devono affrontare i lavoratori e i cittadini delle fasce più deboli, lasciati ormai sempre più indietro.

"E’ infatti un autunno amaro quello che stanno vivendo i settori popolari del Paese. A fronte di una pandemia la cui gestione è completamente sfuggita di mano, davanti alla ristrutturazione produttiva che dopo lo sblocco dei licenziamenti sta già investendo migliaia di lavoratori con la chiusura e la delocalizzazione di decine di stabilimenti, ora, nel giro di poche settimane, si sta avvertendo un aumento generale considerevole dei prezzi e delle tariffe." Inizia così la nota, andando direttamente al cuore dei problemi che, in continua crescita, minacciano sempre più cittadini ed imprese.



Partendo quindi dalle statistiche, il partito di sinistra riporta un quadro completo dell'aumento della povertà nell'Italia post-pandemia: "Del resto le stesse statistiche ufficiali certificano che, almeno dall’esplodere della crisi pandemica ad oggi, è aumentato considerevolmente il numero dei 'nuovi poveri', e da Milano a Palermo si allungano le file davanti alle mense per un pasto caldo, così come agli sportelli sociali e nelle case del popolo che Potere al Popolo! ha attivato in molte città."



"L'aumento dell’inflazione, i licenziamenti, il diffondersi della precarietà del lavoro, il nuovo attacco al sistema pensionistico e la vergognosa campagna, razzista e classista, contro i percettori del Reddito di Cittadinanza, stanno configurando una gigantesca offensiva contro le condizioni di vita e di lavoro dei meno abbienti." Questa l'analisi di Potere al Popolo! riguardo i molti problemi che gravano sulle categorie più sensibili, che apre però subito dopo la discussione a nuovi tipi di proposte per ridurre il divario tra le varie classi sociali.



"Alcune proposte semplici: il salario minimo di 10 euro netti orari; la garanzia di un reddito minimo mensile e l'estensione del Reddito di Cittadinanza per le famiglie a rischio povertà; il blocco dei prezzi all'ingrosso; la calmierazione dei prezzi dei prodotti di prima necessità; l'estensione dei bonus sociali per le utenze domestiche e per i trasporti pubblici; la cancellazione del ticket sanitario; la reintroduzione dell'equo canone per le locazioni; la sospensione dei profitti per gli azionisti delle ex municipalizzate; investimenti nel welfare.

La nota si chiude inoltre con un’importante traguardo raggiunto da Potere al Popolo!, è infatti stato presentato pochi giorni fa in Senato il DDL scritto dagli operai della GKN di Campo Bisenzio e presentato dal rappresentante di PaP Matteo Mantero, per promuovere un nuovo sistema di contrasto alle delocalizzazioni e mantenere così più saldo il rapporto tra lavoro, occupazione e territorio.



Leonardo Orsucci