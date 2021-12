Politica



Primarie, Ilaria Vietina ringrazia: "Ora silenzio, poi centrosinistra unito"

sabato, 18 dicembre 2021, 16:15

A conclusione della campagna elettorale, arrivano i ringraziamenti di Ilaria Vietina, candidata alle primarie del centronistra, in vista delle elezioni a sindaco di Lucca nel 2022:

"Oggi, alla conclusione di un'intensa campagna, vorrei ringraziare le tante persone che con il loro entusiasmo e la loro generosità ci hanno accompagnato in questo viaggio, e per il sostegno che mi hanno dato durante queste primarie.

Vorrei ringraziare, in particolare, Romano Prodi, che ha trovato il tempo, durante una visita a Lucca, per parlare con me incoraggiandomi nel portare avanti la mia campagna.



Vorrei ringraziare l'On. Lia Quartapelle, esponente importante della Segretaria nazionale del Pd, venuta appositamente a Lucca per dichiarare il suo sostegno, e con la quale abbiamo parlato delle tante opportunità per Lucca offerte dal PNRR.



Vorrei ringraziare Enrico Letta due volte: perché ha parlato per primo dell'importanza di vedere tante donne candidate alla carica di sindaco nel Pd, e perché è venuto a Lucca per ricordarci di quanto siano importanti le primarie come un vero momento di ascolto, di discussione e di democrazia, augurando la più ampia partecipazione possibile.



E vorrei ringraziare Francesco Raspini, che è stato un rivale leale e corretto, durante un percorso che alla fine dovrà riportarci tutti assieme, che vinca io o lui, in un centrosinistra unito e preparato per la campagna elettorale che ci attende.

Infine, grazie a voi tutti ed ognuno di voi che mi avete chiesto di partecipare e di interpretare le vostre idee e che ci avete sostenuto durante la campagna. Un ringraziamento speciale, infine, ai tantissimi, amiche e amici, che hanno mandato tutte le video storie. Anche questa è una grande dimostrazione di democrazia e partecipazione.

Non aggiungo altro per ora. Lasciamo scendere il silenzio elettorale. Vi ricordo soltanto che i seggi sono aperti domani Domenica 19 dicembre, dalle 8 fino alle 21.

E ricordate, votate Ilaria Vietina. Grazie."