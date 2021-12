Politica



Primarie, l'appello di Francesco Raspini: "Per una Lucca che superi Lucca"

sabato, 18 dicembre 2021, 16:11

L'assessore uscente della giunta Tambellini, Francesco Raspini, lancia il suo appello al voto agli elettori in vista delle primarie del centrosinistra per il candidato a sindaco della città nel 2022:

"È un percorso iniziato mesi fa quello che ci porta oggi alle primarie per scegliere il futuro candidato sindaco del centrosinistra. Domenica 19 siamo chiamati a compiere una scelta. Intanto vi dico di andare a votare e di partecipare, perché è così che si dà sostanza alla democrazia ed è così che si può incidere.

In queste settimane abbiamo condotto una campagna elettorale in mezzo alle persone, sul territorio: perché è proprio lì, dove la gente vive e lavora, che nascono le idee, che si concretizza l'ascolto, che si dà corpo, solidità e possibilità al sogno. Di questo voglio ringraziare tutti coloro che camminano con me e che insieme a me ogni giorno costruiscono questo viaggio: fatto di incontri, idee e programmi, fatto di ambizioni positive, di ascolto, di passione e dedizione e fatto di quella voglia, incontrollabile, di mettersi al servizio degli altri.

Parlando con le persone si respira e si percepisce fortissima questa voglia di rinascita e di futuro soprattutto nella ricostruzione post-Covid.

Noi dobbiamo avere il coraggio di parlare e di costruire una storia nuova per Lucca. Per questo motivo condividiamo il sogno di portare avanti una nuova generazione di persone competenti che sappiano cogliere la velocità e la complessità di questi tempi non solo per immaginare visioni e progetti, ma per farli accadere.

Sogniamo e lavoriamo per una città vicina alle esigenze dei cittadini, soprattutto quelli delle periferie e dei paesi, con collegamenti e servizi anche nei territori più lontani. Una città che cresca tutta alla stessa velocità, dove la parola chiave sia prossimità.

Insieme sogniamo una Lucca delle persone, dove i cittadini possano riconoscersi nella valorizzazione delle tradizioni, dei luoghi, dell'identità che cambia, si trasforma, si evolve.

Una città dove sia bello e possibile vivere, che tuteli l'ambiente e promuova la salute e lo sport, che includa e non escluda, che guardi alle sfide da vincere domani, ai traguardi da raggiungere. Una Lucca che garantisca diritti, che protegga e accolga.

Una Lucca protagonista del presente: una città dei giovani, aperta agli eventi, alla cultura, al turismo. Una città che sia coerente con se stessa, con la sua vocazione, con la sua voglia di fare, creare, inventare. Sogniamo una Lucca che offra opportunità. Dove si scelga di restare e investire, dove si costruisca il futuro, che da scommessa diventa realtà.

Insieme tutto questo è possibile. Insieme possiamo fare spazio al futuro, per una Lucca che superi Lucca.

Buon voto a tutte e a tutti: che vinca il migliore! E da lunedì 20 tutti uniti per andare a vincere la primavera prossima".