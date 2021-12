Politica



"Primarie Pd, noi pochi? Vedremo l'esito alle primarie del centrodestra se le faranno..."

lunedì, 20 dicembre 2021, 21:29

di Roberto Panchieri

Le primarie del centro-sinistra che si sono svolte ieri, al tempo del Covid ed in una giornata molto fredda, hanno convinto quasi 2 mila 400 persone, la grandissima parte delle quali donne e giovani, a recarsi nei nove seggi allestiti per contribuire in modo democratico a decidere chi sarà il candidato sindaco della coalizione di centro sinistra nella prossima tarda primavera.

A mio avviso un grandissimo successo. Per i politicanti sapientoni del centro destra lucchese, quello che tra un tavolino e l'altro non riesce nemmeno a decidere se devono essere due o tre o sei i candidati del loro schieramento, si è trattato di un flop. Li prendiamo in parola. Visto che non cavano un ragno da un buco organizzino le primarie del loro schieramento come richiesto da almeno uno dei candidati. Così ci potremo confrontare sui numeri.

Forza. Fatevi avanti! Grande eccitazione nel cosiddetto Terzo Polo dopo l'esito delle elezioni di secondo grado in Provincia, un aggregato di professionisti della politica istituzionale che ritengono di avere trovato chissà quale magico potere di contrattazione, perché loro non sono, all'improvviso, né di Destra né di Sinistra, ma semplicemente Riformisti, parola talmente abusata che non si sa più cosa voglia dire.

Lo riconosco: qualcuno di loro è abile nella tattica e nella manovra nelle stanze del Potere: è da anni che si occupa principalmente di questo, quindi è bene allenato a disegnare e prospettare cieli rosei e azzurri. Più difficile è costruire una coalizione e trovare un candidato sindaco credibile nella nostra città: chi vivrà vedrà. Credo che i toni politicamente minacciosi (ci vedremo a primavera) non siano utili per nessuna e da parte di nessuno. Sono personalmente curioso di vedere quanto tempo ci vorrà per capire quali saranno i desiderata del costruendo Terzo Polo. Intanto prendo nota che "grande è la confusione sotto il cielo, quindi la situazione è ottima".