Provincia, il centrosinistra si conferma. Esulta il terzo polo, male il centrodestra

domenica, 19 dicembre 2021, 11:42

di diego venturini

Un'elezione di secondo livello, alla quale partecipano solo i sindaci e i consiglieri dei 33 comuni della provincia di Lucca, che spesso passano in sordina e non se le fila nessuno. Invece sono un importante termometro politico per sondare il terreno in vista delle prossime scadenze elettorali locali.

Si è chiuso con un'affluenza del 90 percento il turno di consultazione per eleggere i dodici nuovi consiglieri della provincia di Lucca. Secondo la riforma Delrio, l'assise provinciale, formato da sindaci e consiglieri comunali del territorio, viene rinnovato ogni due anni, a differenza del presidente, che resta in carica per quattro: nel 2019, infatti, si votò per entrambi.

La maggioranza Menesini resta saldamente al comando, ma con sei seggi rispetto ai sette precedenti. Tra gli eletti della lista "Provincia Civica Democratica e Progressista con Menesini" troviamo Patrizio Andreuccetti (sindaco di Borgo a Mozzano), Sara D'Ambrosio (sindaco di Altopascio), Andrea Carrari (sindaco di Piazza al Serchio), Maria Teresa Leone (tambelliniana, consigliere comunale a Lucca), Iacopo Menchetti (Pd, consigliere comunale a Camaiore) e Nicola Conti (Pd, consigliere comunale a Pietrasanta).

Il centrodestra arranca e si ferma a tre seggi. La lista "Centrodestra e civiche per la provincia" riesce ad eleggere Ilaria Benigni (Lega, consigliere comunale a Capannori), Michele Giannini (sindaco di Fabbriche di Vergemoli) e Matteo Petrini (FdI, consigliere comunale a Capannori). Il centrodestra, quindi, passa da cinque a tre seggi. Perché?

Perché il vero ago della bilancia è stato il terzo blocco. Un blocco centrista, presentatosi con il nome "In provincia", appannaggio di due partiti nazionali, Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi, e della radicatissima 'lista blu' di Del Ghingaro. Una compagine che a livello nazionale ama chiamarsi "riformista" e che sta prendendo sempre più piede nell'universo politico italiano e, a quanto pare, anche provinciale. Riuscendo a 'mangiare' due seggi al centrodestra e uno a Menesini, i riformisti riescono ad eleggere Marco Remaschi (sindaco di Coreglia Antelminelli), Lorenzo Alessandrini (sindaco di Seravezza) e Chiara Consani (delghingariana, consigliere comunale a Viareggio).

Chi ne esce sconfitto? Sicuramente il centrodestra. Perde due seggi e si porta dietro parecchia delusione. Per il 2022 di scadenze elettorali ce ne sono e anche di importanti (Lucca su tutte): se vuole provare a vincere deve assolutamente riassestarsi.

Chi ne esce vincitore? Il nuovo blocco centrista/riformista. Tre seggi conquistati alla prima prova alle provinciali è un lodevole risultato, che potrà essere decisivo alle prossime amministrative, o come arma in più del centrosinistra, o come terzo incomodo con il quale fare i conti.