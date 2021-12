Politica



"Quando vengo a Lucca mi devo mascherare per non essere riconosciuto…"

sabato, 4 dicembre 2021, 18:06

di aldo grandi

Casomai qualcuno dovesse accusarlo di voler fare campagna elettorale... Giorgio Del Ghingaro questa mattina ha abbandonato i panni di sindaco di Viareggio e ha voluto farsi una passeggiata in centro a Lucca nonostante il tempo non fosse particolarmente clemente. Del Ghingaro ha anche ironizzato sulla sua 'copertura' proprio perché ultimamente gli era stato rimproverato di volersi candidare alle prossime elezioni senza averne il diritto non essendo lucchese doc.

In realtà Del Ghingaro non ha assolutamente abbandonato la possibilità di scendere in campo con una lista che, partendo da un appoggio anche esterno del Pd accogliesse in una lista civica tutti coloro che vogliono contribuire a migliorare la città. Come abbiamo anticipato, siamo all'80 per cento, percentuale che non è aumentata negli ultimi tempi, ma nemmeno diminuita. Il 19 dicembre sono previste le primarie del Partito democratico alle quali, ovviamente, Del Ghingaro non prenderà parte. E non ne ha mai fatto mistero. Tuttavia qualora dovessero intervenire delle novità, potrebbe essere la spinta decisiva e lui aspetta soltanto il via libera.

Qualora non intervenissero certi cambiamenti, allora valuterà la situazione venutasi a creare e non è escluso che si rivolga alla società civile visto che anche dal centro si sono mossi nei suoi confronti dichiarandosi pronti ad affiancarlo in una lista che non fosse marcatamente politica. Bisognerà, comunque, attendere gennaio.