Politica



Raspini: "Lucca, una città che promuove lo sport"

venerdì, 10 dicembre 2021, 16:21

Lucca, una città che promuove lo sport. "La prossima amministrazione dovrà dedicare a questo settore investimenti, contributi, strategie importanti". A dirlo è Francesco Raspini, candidato alle primarie del centrosinistra di domenica 19 dicembre. Lo sport è infatti la terza delle sette idee per Lucca, che Raspini sta presentando giorno dopo giorno alla cittadinanza. "Ci sono due cose prioritarie da fare - spiega -. La prima: offrire spazi di ascolto alle tante realtà sportive e alle tante associazioni che promuovono lo sport sul nostro territorio. L'amministrazione comunale deve diventare un interlocutore continuativo del mondo dello sport locale per capirne le effettive esigenze, programmare gli interventi e costruire la visione d'insieme del Comune rispetto a un argomento così centrale e così trasversale. La seconda azione è quella di dotare lo sport lucchese di spazi, luoghi e impianti migliori di quelli esistenti: dalle società più strutturate alle piccole realtà disseminate sul territorio, ognuna di queste ha bisogno di attenzione, cura, risorse e interventi periodici e programmati, che consentano a chi fa sport di farlo in ambienti sicuri, belli, efficienti, adeguati". "Sport significa salute e socialità: sostenerlo è chiave per il futuro di tutti noi - continua Raspini -. Lo sport riguarda tutti, attraverso di esso possiamo costruire comunità davvero inclusive, è il principale momento di aggregazione tra i giovani ed è lo strumento attraverso cui possiamo riqualificare, anche dal punto di vista urbanistico, parti oggi abbandonate o non utilizzate del territorio. Per questo vogliamo restituire alle nostre comunità spazi dove fare sport: lo sport è bene comune, patrimonio della comunità".

Francesco Raspini sta intanto continuando la sua campagna elettorale sul territorio in mezzo alle persone. Chiunque desideri organizzare un'iniziativa o un incontro o voglia inviare un proprio contributo rispetto al programma può scrivere al numero Whatsapp 333.7810947.

Si ricorda inoltre che alle primarie del centrosinistra in programma domenica 19 dicembre, dalle 8 alle 21, tutti possono votare, dai 16 anni (compiuti) in su: per votare non è necessario essere iscritti a un partito politico. Per sapere dove votare, clicca qui: https://www.facebook.com/105731257819795/posts/464750905251160/.