Raspini vince ed è il candidato a sindaco del Pd

domenica, 19 dicembre 2021, 22:09

di chiara grassini

Che Francesco Raspini fosse il probabile vincitore delle primarie del partito democratico lucchese andate in scena nella giornata di oggi era quasi scontato. Quello che, invece, scontato non era, è il numero dei votanti, poco più di 2 mila 300 tali da far commentare ad un noto esponente politico della sinistra lucchese: "Quasi meno di un condominio". Poca roba effettivamente ed un risultato che, a nostro modesto avviso, non può certo garantire sicurezza ai vertici del partito democratico regionale.

Comunque sia, le schede scrutinate hanno prodotto 1367 voti a favore di Raspini pari al 58,49 per cento e 970 a favore di Ilaria Vietina pari al 41,51 per cento dei voti.

Nove i seggi sparsi in altrettante località della città. Vediamo i risultati seggio per seggio:

Raspini Vietina

Centro storico: 247 191

San Vito: 187 144

S. Anna: 204 159

San Vito: 120 77

Oltreserchio: 135 96

S. Alessio: 148 62

S. Concordio: 164 160

Ponte a Moriano: 87 49

Massa Pisana 75 32

------------------------------------------------

1367 970

11 schede bianche e 8 schede nulle.