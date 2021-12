Politica



S. Concordio, parla il comitato: ”Progetti demenziali e non conformi a regolamenti"

lunedì, 20 dicembre 2021, 20:55

7 mila 500 firme inascoltate di cittadini ormai stanchi, questi i numeri di ciò che sta avvenendo a S. Concordio dopo l'inizio dei lavori per il progetto sulle aree verdi, che si è concretizzato per adesso nel taglio di decine di alberi sani e nella cementificazione di aree storiche come il parco della Montagnola di fronte alla scuola media Da Vinci.

"Nel momento stesso in cui più di 7 mila 500 persone hanno sottoscritto la petizione online, per fermare la cementificazione del parco della Montagnola a S.Concordio, la colata di cemento armato ha assunto dimensioni inimmaginabili" afferma nella sua nota il Comitato S. Concordio, in prima linea per temi di urbanistica, ambientalismo e vivibilità del quartiere.

"Di fronte all’ingresso della scuola media, dove sono stati abbattuti lo scorso ottobre decine di alberi sani che costituivano il boschetto planiziale del parco, è stata stesa ieri una enorme cassaforma fatta di 2 o 3 strati di tondini di ferro, alta più di 30 cm e grande circa 2000 mq, che nei prossimi giorni sarà riempita con migliaia di tonnellate di calcestruzzo - denuncia il gruppo di S. Concordio -. Uno scempio di proporzioni enormi per costruire la cd 'area eventi', una diramazione della Galleria Coperta, la cui platea a sua volta ha cementificato in maniera pesantissima, con oltre mille tonnellate di cemento armato, altri 1300 mq di terreno, la maggior parte del quale era prato o bosco."

"Eppure, questo progetto dei Quartieri Social per le aree verdi di S. Concordio, finanziato con 4 milioni di euro del bando della presidenza del Consiglio dei Ministri, è inequivocabilmente 'non conforme' al regolamento urbanistico, come hanno dimostrato i nostri legali, e, senza una variante, in una area classificata come “agricola”, non si sarebbe potuta realizzare nessuna di queste strutture che hanno un impatto ambientale pesante e irreversibile."

"La Galleria Coperta - ricorda il comitato cittadino - non avrebbe potuto essere neppure finanziata, perché i requisiti, a pena di inammissibilità per ottenere il finanziamento, prevedevano che il progetto dovesse essere “conforme al regolamento urbanistico” e che non dovesse prevedere 'consumo di suolo'."

Rivolgendosi infine direttamente all'amministrazione, la nota del comitato parla apertamente delle colpe e delle responsabilità dietro questi progetti: "le responsabilità della Giunta Tambellini sono enormi perché, non solo ha approvato un progetto che è inequivocabilmente illegittimo e che non avrebbe potuto essere finanziato, ma lo ha fatto violando le più elementari regole democratiche: non ha mai risposto alla petizione del 2019, violando il suo stesso statuto, e ha respinto, senza discussione e senza entrare nel merito, la mozione del 2020 che chiedeva di salvare l’area verde. E questo perché, modificare il progetto reso noto quando ormai era già stato finanziato, avrebbe voluto dire perdere il finanziamento"

"Auspichiamo che la giustizia penale e contabile faccia il suo corso - conclude il Comitato per S. Concordio - e che venga ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, perché è inammissibile che si spendano milioni di denaro pubblico in superflue opere faraoniche che distruggono il territorio e che non avrebbero neppure potuto essere finanziate."

Leonardo Orsucci