Politica



Santini sulle primarie del centrosinistra: "Doppio flop: scarsa affluenza e vittoria di Raspini risicata"

lunedì, 20 dicembre 2021, 14:32

"Al di là della narrazione del centrosinistra, le primarie sono state un flop sia dal punto di vista della partecipazione che dei reali consensi ottenuti da quello che era il vincitore annunciato, l'assessore Raspini".



E' il commento di Remo Santini, capogruppo della lista civica SìAmoLucca, che a suffragio della sua tesi snocciola una serie di numeri. "L'ultima volta che il Pd e gli altri componenti della coalizione hanno svolto le primarie, ovvero nel 2007 tra Tagliasacchi e Tambellini, andarono a votare oltre 5mila persone - commenta Santini - questa volta alle urne si sono recati in 2.300, quindi un meno 57 per cento rispetto all'ultima analoga consultazione. Una bella emorragia, che testimonia lo scontento degli elettori di centrosinistra su come ha governato lo schieramento negli ultimi 10 anni. Per non parlare di Capannori, che ha la metà di abitanti di Lucca, e che nel 2013 vide 3.600 persone recarsi alle urne. Ma stavolta a balzare agli occhi è anche il risultato di Raspini che, sostenuto dalla giunta al completo nonché da Lucca Civica e Sinistra con Tambellini, stacca la Vietina di nemmeno 400 voti. A testimonianza di come il suo gradimento sia tutt'altro che ampio, anzi".



Santini chiude con una considerazione sulle elezioni del 2022. "Il centrodestra, proprio in base a questi dati tutt'altro che positivi per Pd e alleati - afferma Santini - ha l'occasione unica di vincere le elezioni di primavera con un programma innovativo e un candidato sindaco unico, espressione condivisa sia dei partiti che delle liste civiche, che sia la giusta sintesi di una coalizione che ha tutte le carte in regola per poter dare una credibile alternativa di governo a Lucca. Raspini incarna la continuità di questa amministrazione, essendo stato assessore in entrambi i mandati, mentre la città e il suo territorio hanno bisogno di una svolta".