SìAmo Lucca: "Natale sciatto per colpa del comune"

martedì, 7 dicembre 2021, 15:20

"Il Comune non è riuscito a fare nulla di decente nemmeno per il Natale della ripartenza: non solo molte strade sono rimaste senza addobbi, ma manca un calendario di iniziative all'altezza. Per non parlare dell'assenza di mercatini di qualità (Piazza Napoleone ne è l'esempio) come invece vengono realizzati nelle altre città della Toscana".



La lista civica SìAmoLucca va all'attacco dell'amministrazione, e stronca senza mezzi termini l'inadeguatezza delle iniziative per le Festività. "Questa sciatteria anche per il periodo che dovrebbe essere il più bello dell'anno in quanto ad atmosfera - spiega il gruppo consiliare - è davvero insopportabile, considerando soprattutto le potenzialità del centro storico. La giunta quest'anno, visto che si avvicinano le elezioni, ha pagato l'illuminazione senza far versare i soldi ai commercianti, creando tuttavia un pasticcio ed un risultato più inadeguato rispetto agli anni precedenti. Senza mettere quello slancio che secondo noi era necessario dopo l'ultimo Natale passato in lockdown. Una tristezza e una mancanza di idee che però era annunciata".



SìAmoLucca sottolinea infatti come i tempi scelti dal Comune per decidere su allestimenti ed eventi, lasciassero presagire l'ennesima scelta di 'tono minore'. "L'assessore Martini non si è concentrata sulla pianificazione del Natale sia dentro le Mura che nei principali quartieri, senza confrontarsi assiduamente con tutte le categorie di esercenti ed artigiani - spiega SìAmoLucca -. Basti pensare che ad ottobre non c'era ancora nessuna pianificazione del Natale, e tutti sappiamo come sia importante rifarsi per tempo sulle scelte per avere iniziative di livello che richiamino persone da fuori e scaldino il cuore dei lucchesi, che frequentano solo il sabato e la domenica. L'unica nota di rilievo sarà la mostra curata da Sgarbi all'ex Cavallerizza sui caravaggeschi toscani: ma è una goccia nel mare del nulla".



Dieci anni senza slanci, insomma, secondo la lista civica guidata da Remo Santini. "Per ben due mandati questa amministrazione non è stata capace di attrezzarsi ed organizzare qualcosa di unico - prosegue la nota dell'opposizione - . Non un grande albero addobbato in una piazza principale, non un allestimento di presepe all'aperto: qui a Lucca il Natale voluto dal Comune assomiglia più a quello dei paesi comunisti di qualche decennio fa. Servono competenze che questa giunta di centrosinistra non ha per fare scelte anche innovative che abbiamo una visione di Lucca da valorizzare, e non da manutenzione ordinaria. In un momento in cui il commercio su internet è sempre più voga, qui non si riesce a fare nulla di originale per invertire la tendenza almeno in questo periodo. Per non parlare della mancanza di promozione. Un mezzo disastro".