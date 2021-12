Politica



Teatro del Giglio, Bindocci: "Uffici allagati, condizioni disperate"

martedì, 7 dicembre 2021, 14:12

"Gli Uffici del Teatro del Giglio sono in condizioni disperate." Queste le parole del consigliere 5 stelle Massimo Bindocci a seguito dell'allagamento che sembra aver colpito oggi (7 dicembre) parte degli uffici del teatro lucchese.

"Ci risulterebbe che gli uffici del Giglio siano tenuti in condizioni non ottimali. - afferma il pentastellato -. Grande disagio del personale, si sarebbe allagata nei giorni scorsi la ex biglietteria."

"Oggi stesso ho chiesto di fare un sopralluogo al Teatro del Giglio per verificare le condizioni in cui lavorano le persone ed in cui è mantenuta la struttura", spiega Bindocci, che già nella giornata di oggi andrà a vedere con i propri occhi lo stato degli uffici, effettuando una ricognizione.

"Crediamo che la salvaguardia del patrimonio del Teatro sia una cosa importante. - conclude il consigliere comunale - Chiediamo che si faccia subito una operazioni di bonifica."