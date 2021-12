Politica



Tolte le transenne intorno al tiglio degli spalti alla sortita S. Colombano

giovedì, 9 dicembre 2021, 16:38

Sono state rimosse questa mattina le transenne che circondavano il tiglio degli spalti delle mura alla sortita San Colombano. È stata infatti portata a termine la prima potatura di sicurezza programmata che ne ha ridotto la chioma del 15%. L'esemplare è infatti interessato da una profonda carie centrale che attraversa tutto il fusto dal livello del suolo fino all'attaccatura dei rami (corona).

La qualità e gli spessori dei tessuti del fusto centrale sono stati indagati in modo molto approfondito con un dendrodensimetro di ultima generazione all'inizio del mese di ottobre scorso. La strumentazione ha rilevato come le pareti legnose sono tuttora sufficienti a garantirne la stabilità, includendo l'albero nella classe di propensione al cedimento C, con una prescrizione di ricontrollo a scadenza annuale. Per fugare comunque ogni possibile rischio la chiama del tiglio dovrà essere ridotta in altezza di un quarto e di un quinto lateralmente nel corso di due stagioni vegetative consecutive in modo da diminuire l'energia del vento sulla struttura quando sono presenti le foglie.

L'ufficio verde pubblico a atteso la completata la caduta delle foglie e con l'entrata in dormienza vegetativa e ha effettuato stamani una prima potatura della chioma riducendola del 15%. Nell'autunno/inverno 2022 il fusto dell'esemplare sarà di nuovo controllato e la chioma ridotta ulteriormente di un altro 10%. Il tiglio dovrà essere contollato attentamente ogni anno. Tutte le operazioni di potatura sono state dirette e supervisionate da un agronomo specializzato.