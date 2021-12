Politica



Torri civiche, Bindocci: "Caos e personale licenziato"

giovedì, 16 dicembre 2021, 18:07

Una tragica sorpresa natalizia per 5 dipendenti della cooperativa Macchine Celibi, dal 2017 incaricata di gestire Torre Guinigi, Torre delle Ore e Orto Botanico, che dopo la fine dell'appalto previsto per il 31 dicembre potrebbero ritrovarsi inaspettatamente senza lavoro.

La gestione delle torri civiche, secondo piani dell'amministrazione, passerà infatti a Metro, che rimane intenzionata nell'affidare il ticketing ad una nuova cooperativa e quindi ad un nuovo personale.

A riguardo si è espresso Massimiliano Bindocci, portavoce 5 stelle a Lucca: "il Comune con la delibera votata martedì in consiglio, che non ho sostenuto perché appunto non chiariva una serie di problemi, ha affidato a Metro la gestione di alcuni servizi tra cui accoglienza edaccettazione alle Torre Guinigi, alla Torre delle Ore ed all’Orto Botanico."

"Metro ha già affidato il servizio dal 1 gennaio ad un’azienda, ma per 5 mesi e senza garantire il passaggio del personale - afferma nel comunicato Bindocci -. Ho contattato il presidente di Metro avv. Bigotti, ed il dirigente Natali, ma le risposte non sono state certo rassicuranti. Ho già parlato con Lemucchi e Ragghianti, ma sembra che la cosa sia stata trascurata e che la situazione sia davvero grave. Diverse persone sono per la strada e sono già partite le lettere di licenziamento per almeno 5 persone, ed il 'forse qualcuno lo riprendono' non tranquillizza certo."

"Ieri accompagnati da un funzionario del comune si sono recate delle persone della ditta subentrante per prendere le consegne. Ma come si lavora?" domanda il pentastellato lucchese.

"Il comune deve garantire il cambio di appalto a parità di condizioni delle persone coinvolte. Si annullino tutti i procedimenti, si proroghi e si faccia una assegnazione con un bando di gara regolare che garantisca il personale - questa l'esortazione di Bindocci verso l'amministrazione comunale -. Il fatto che si passa la gestione di strutture senza pensare alle persone che ci lavorano la dice lunga su il rispetto verso le famiglie da parte di questa amministrazione."

"Ed il Comune su queste problematiche c’è già inciampato molte volte. - incalza quindi il portavoce 5 stelle, concludendo -. Oggi stesso ho inviato una interrogazione ed una richiesta di convocazione urgente della Commissione partecipate perché si faccia chiarezza sulla vicenda."