Politica



Torri civiche, Bindocci sui cinque posti di lavoro a rischio: "Evitiamo un natale di dolore"

martedì, 21 dicembre 2021, 13:55

Anche il portavoce 5 stelle Bindocci dice la sua riguardo le problematiche relative all'appalto delle Torri Civiche, la cui scadenza il 31 dicembre potrebbe significare la perdita del posto di lavoro per 5 persone. Il vincitore del successivo appalto, cioè l'azienda Metro Srl, ha affermato più volte di voler assegnare il ticketing ad una nuova cooperativa, rivoluzionando in questo modo il personale, senza però che vi sia alcuna certezza per coloro che rischiano di rimanere a casa.

Queste le parole di Massimiliano Bindocci: "mentre parte del sindacato si limita a dirsi preoccupato e non indice né mobilitazioni né proteste, come consigliere ho chiesto ed ottenuto una commissione partecipata specifica per capire cosa sta succedendo nell’appalto del servizio di biglietteria delle Torri di Lucca."

"Questo per evitare che per qualcuno sia un Natale di dolore perdendo il lavoro e per chiedere una soluzione che garantisca a tutte le maestranze la garanzia occupazionale - conclude poi Bindocci -. Il presidente Cantini ha disposto convocazione per giovedì alle 14.00, vediamo se gli impegni a difesa del lavoro saranno attuati. Essersi dimenticati la clausola sociale è un errore grave, ora si deve rimediare."