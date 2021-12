Torri civiche, Cgil preoccupata per i cinque lavoratori a rischio licenziamento

Altri articoli in Politica

sabato, 18 dicembre 2021, 16:38

Domani è il giorno in cui si terranno le primarie della coalizione di centrosinistra per scegliere la figura del candidato sindaco in vista delle prossime elezioni comunali della primavera 2022

sabato, 18 dicembre 2021, 16:15

A conclusione della campagna elettorale, arrivano i ringraziamenti di Ilaria Vietina, candidata alle primarie del centronistra, in vista delle elezioni a sindaco di Lucca nel 2022

sabato, 18 dicembre 2021, 16:11

L'assessore uscente della giunta Tambellini, Francesco Raspini, lancia il suo appello al voto agli elettori in vista delle primarie del centrosinistra per il candidato a sindaco della città nel 2022

sabato, 18 dicembre 2021, 14:58

Domenica 19 dicembre la coalizione di centrosinistra chiede ai lucchesi di scegliere chi tra Francesco Raspini e Ilaria Vietina sarà il candidato o la candidata a sindaco per le prossime elezioni amministrative

sabato, 18 dicembre 2021, 13:36

L'insieme di progetti e cambiamenti volti a trasformare il volto urbanistico del comune, rendendolo maggiormente interconnesso e "su misura" per il cittadino, è stato messo più volte in discussione negli ultimi mesi e anche il pestastellato Massimiliano Bindocci non si esula dal palesare i suoi dubbi e le sue riflessioni...

venerdì, 17 dicembre 2021, 17:52

"Da mesi, abitanti e automobilisti, sono prigionieri di code e traffico a causa di un cantiere mai iniziato"