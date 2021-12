Politica



Tra i due litiganti il terzo non gode: Santini pronto a lasciare il passo a Leone, ma Pardini non ci sta

martedì, 21 dicembre 2021, 09:33

di aldo grandi

L'idea, invero non male, l'aveva avuta il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi: "Perché non vi incontrate tutti e tre e vedete se è possibile trovare un accordo su chi sarà il candidato unico del centrodestra?". Detto e fatto. I tre candidati potenziali, Remo Santini, Mario Pardini e Luca Leone si sono incontrati una prima volta a metà settimana scorsa e, in sostanza e alla fine della riunione, è stato proposto di provare a fare un passo indietro tra i due litiganti - Pardini e Santini - a favore di Luca Leone. Tutti e tre si sono presi 48 ore per decidere se appoggiare questa scelta oppure mandare tutto all'aria. Scaduto il termine, Mario Pardini ha fatto sapere di non essere disposto a mettersi a lato e, quindi, ha rotto gli indugi. Lucca 2032 è nata per sostenere la sua candidatura a sindaco e non ci possono essere ripensamenti in proposito. La palla, se così si può dire, adesso torna al tavolo del centrodestra.