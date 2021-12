"Un forte successo della terza lista, Riformista e Liberale"

Altri articoli in Politica

domenica, 19 dicembre 2021, 12:51

Con queste parole il segretario del PD territoriale e consigliere provinciale riconfermato Patrizio Andreuccetti commenta il voto alle provinciali

domenica, 19 dicembre 2021, 11:42

La maggioranza Menesini resta saldamente al comando, ma con sei seggi rispetto ai sette precedenti. Il centrodestra arranca e si ferma a tre seggi. Il vero ago della bilancia è stato il terzo blocco

sabato, 18 dicembre 2021, 16:49

A seguito degli eventi che hanno visto cinque lavoratori rischiare di perdere il posto di lavoro, dopo la nuova assegnazione dell'appalto per le Torri Civiche a Metro Srl, anche i sindacati Filcams CGIL e Filt CGIL esprimono i propri pensieri attraverso un comunicato

sabato, 18 dicembre 2021, 16:38

Domani è il giorno in cui si terranno le primarie della coalizione di centrosinistra per scegliere la figura del candidato sindaco in vista delle prossime elezioni comunali della primavera 2022

sabato, 18 dicembre 2021, 16:15

A conclusione della campagna elettorale, arrivano i ringraziamenti di Ilaria Vietina, candidata alle primarie del centronistra, in vista delle elezioni a sindaco di Lucca nel 2022

sabato, 18 dicembre 2021, 16:11

L'assessore uscente della giunta Tambellini, Francesco Raspini, lancia il suo appello al voto agli elettori in vista delle primarie del centrosinistra per il candidato a sindaco della città nel 2022