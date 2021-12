Un racconto di Francesco Guccini domenica sera al Mecenate

Altri articoli in Politica

venerdì, 17 dicembre 2021, 17:52

"Da mesi, abitanti e automobilisti, sono prigionieri di code e traffico a causa di un cantiere mai iniziato"

venerdì, 17 dicembre 2021, 17:23

"Anziché rispondere alla mia domanda sui criteri in base ai quali l'amministrazione ha assunto un ex assessore ed ex consigliere comunale pescando da una graduatoria dove c'erano altri aspiranti, il capogruppo del Pd preferisce glissare infangando il modo con cui svolgo il lavoro che ho in un'altra città: che come...

venerdì, 17 dicembre 2021, 17:00

"La lotta al cambiamento climatico dovrà essere il filo conduttore di ogni scelta della futura amministrazione comunale di Lucca": ecco la settima e ultima proposta programmatica di Francesco Raspini

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:28

I seggi rimarranno aperti dalle ore 8 alle ore 21, potranno votare tutti gli aventi diritto di voto residenti nel Comune di Lucca ma anche chi ha compiuto 16 anni il giorno delle votazioni e i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, previa esibizione del documento di identità attestante la residenza...

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:14

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini annuncia che da ora in avanti nelle vie del centro storico di Lucca aumenteranno i controlli al fine di 'terrorizzare' la gente invitandola, si fa per dire, ad indossare la mascherina anche all'aperto

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:12

"Risultano anomalie nell'uso dei locali comunali da parte del Pd per le primarie: costi di affitto irrisori, nessuna delibera di concessione, nessun rispetto dei regolamenti sulla presenza di personale comunale, nessuna polizza assicurativa o santificazione obbligatorie"