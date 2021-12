Politica



Uniti per la manifattura: "Amministrazione sorda, schiaffo in faccia ai cittadini"

sabato, 11 dicembre 2021, 18:23

L'associazione lucchese ritorna sugli eventi legati all'ex manifattura tabacchi e all'ex guardia di finanza, dopo le scelte dell'amministrazione Tambellini di cedere entrambi i lotti a privati. Uniti per la Manifattura, da sempre molto attiva in questo genere di battaglie, attacca direttamente le scelte del sindaco uscente con una nota, manifestando tutti i dubbi nati dopo i recenti sviluppi.

"Assistiamo attoniti alla trasformazione antropologica di cui l'amministrazione Tambellini sta dando spettacolo - così inizia la nota dell'associazione lucchese, dopo la recente vendita del lotto della manifattura ad una società pistoiese costituita solo pochi giorni prima dell'asta -. Eletta la prima volta 10 anni fa come portatrice e garante di Trasparenza e Partecipazione, le ha tradite entrambe. Basta andarsi a rileggere i programmi elettorali del 2012 e del 2017 per constatarlo."

"Gruppi di cittadini, in questi anni, hanno a più riprese provato ad avere un dialogo, ma l'attitudine all'ascolto è sempre venuta meno - incalza Uniti per la Manifattura -. Basti pensare al caso di San Concordio, dove sono state tentate tutte le strade, compresa una raccolta di più di 1000 firme, a cui nessun segno da parte dell'amministrazione è seguito. Sordi, nella convinzione di poter decidere per il fatto di essere maggioranza. Una maggiornaza eletta con meno del 25 per cento dei consensi e con uno scarto di 300 voti!"

"Ma l'esempio più eclatante è il comportamento rispetto alla recente richiesta di un percorso partecipativo sulla manifattura, secondo ricorso ad una legge della regione Toscana - afferma l'associazione, dopo aver effettuato negli scorsi mesi una raccolta firme a cui hanno partecipato 1400 cittadini ed essere arrivata a bruciare tali firme in piazza come forma di protesta -. I cittadini chiedevano una riflessione condivisa sulla destinazione di questo bene, consapevoli che una meditata definizione delle funzioni avrebbe potuto essere motore di riqualificazione di tutto il centro storico. "

"Risposta dell'amministrazione? La messa all'asta di una parte del bene! Uno schiaffo in faccia a chi ha firmato e a chi crede che che la partecipazione sia ancora un valore democratico e non solo un meccanismo da rispolverare in vista delle primarie di partito, dove i contendenti sono i rappresentanti in continuità di quello a cui abbiamo assistito negli ultimi 10 anni."

"Per quanto riguarda la trasparenza, solo qualche domanda - conclude Uniti per la Manifattura, tentando di mettere in luce gli aspetti ancora fumosi di questa storia -. A chi è stata venduta, per una manciata di euro, la parte più prestigiosa della Manifattura, quella sud, fronte mura? Con quali garanzie? Quelle di una società costituita in fretta e furia 10 giorni prima dell'asta? Con quali finalità? Buio totale. Mentre Lucca avrebbe bisogno di visioni, anche di azzardi! Nulla!"