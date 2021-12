Politica



"Vergogna Comune, ha cancellato anche la sosta gratuita per lo shopping natalizio"

giovedì, 23 dicembre 2021, 18:16

"E' ormai assodato che queste Festività passeranno alla storia come le peggiori dell'ultimo decennio in merito al clima natalizio del centro storico e dei quartieri, per colpa di un Comune che sul fronte degli addobbi e delle iniziative ha studiato un piano non all'altezza e offensivo per il prestigio della nostra città: il tutto culminato con un allestimento di piazza Grande che grida vendetta. Ma oltre a questo, la giunta di centrosinistra ha perfino annullato l'incentivo dei parcheggi gratuiti in alcune fasce orarie per favorire lo shopping".



Lo sostengono in una nota le liste civiche Difendere Lucca e SiAmoLucca. "Un gioco alla meno inspiegabile, che testimonia però come questa amministrazione non abbia a cuore le tradizioni, con un'ambizione sotto zero - attaccano i due gruppi di opposizione -. E non si dia la colpa al Covid, perchè altri comuni della provincia o capoluoghi della Toscana hanno fatto molto meglio, con un salto di livello. Qui addirittura si è arrivati a cancellare il provvedimento riguardante le agevolazioni sulla sosta, che da sempre era stato un tratto distintivo a tutto vantaggio dei clienti e dei titolari dei negozi".



Didendere Lucca e SiAmoLucca puntano infine l'indice sulla sporcizia e la sciatteria in cui è stato lasciato il salotto buono anche in questo periodo. "Ieri sera cartoni di ogni tipo hanno invaso alcune strade principali, in una città peraltro spettrale per la presenza di poca gente a causa riteniamo anche della confusione sulle date dello shopping - conclude la nota - perché inizialmente ne era stata annunciata solo una e poi all'ultimo tuffo ne sono state riconfermate tre".

Nella foto l'illuminazione di Piazza Grande