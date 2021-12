Politica



Viabilità, Fantozzi-Martinelli (Fdi): "Per il cantiere infinito su via Sarzanese chiediamo, insieme agli abitanti della zona, un incontro con il sindaco"

martedì, 21 dicembre 2021, 20:18

"Insieme i residenti di via Sarzanese chiediamo un incontro con il sindaco di Lucca. Il Comune deve sollecitare Anas a trovare immediate soluzioni per alleviare gli enormi disagi a cui, quotidianamente, sono costretti gli abitanti della zona e gli automobilisti a causa di una cantiere stradale mai iniziato. I residenti sono esasperati, dopo mesi ancora non è stata trovata una soluzione alternativa alla chiusura parziale della strada, i disagi caratterizzano tutto l'arco della giornata. Il Comune non può abbandonare così un quartiere della città, interventi subito ne va della vivibilità di centinaia di persone" dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il presidente del Gruppo Fdi in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli, che fin da subito, su sollecitazione dei cittadini, si sono interessati alla questione.