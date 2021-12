Politica



Vietina: "La manifattura è un'opportunità. Sarà il perno della cittadella della arti e delle professioni"

giovedì, 16 dicembre 2021, 12:32

La campagna di Ilaria Vietina sindaco oggi ha pubblicato sui social la quarta di una serie di "pillole" video che comprensivamente costituiranno una presentazione digitale del suo manifesto per le primarie del 19 dicembre.

Oggi parliamo di manifattura. È un tema assai discusso, che ha creato negli ultimi mesi dibattito, polemiche, divisioni. "Adesso è ora di fare scelte chiare e di utilizzare questa area – dice Ilaria Vietina, candidata sindaco alle primarie del centrosinistra di domenica 19 dicembre – mettendola a disposizione della collettività." Ma come?

"La manifattura a Lucca – ricorda - è un luogo simbolico per il passato e per il futuro. Per il passato è il simbolo del lavoro delle donne, per il futuro diventerà il cardine della Cittadella delle arti e delle professioni.

Accoglierà attività didattiche, formative, accademiche e culturali di alto livello. Ci sarà spazio per gli ordini professionali, per il Centro per l'impiego e per la formazione permanente.

Sarà la sede di Lucca Learning City.

La progettazione e la gestione – prosegue Vietina - avverranno secondo il principio dei Beni Comuni, con la partecipazione più ampia possibile della cittadinanza, delle imprese, degli investitori e di tutte le persone interessate."