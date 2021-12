Politica



White Lives Matter 12/12/202, la morte di Davide Giri e il silenzio schifoso dei mass media italiani allineati

martedì, 14 dicembre 2021, 18:32

di francesco pellati

Egregio Direttore,

Davide Giri, connazionale ucciso a N.Y., Roberto Malaspina, connazionale ferito a N.Y. entrambi da Vincent Pickney, cittadino USA, di pelle nera, con 16 condanne a carico dal 2012, membro della gang Newyorkese Every body Killa (“uccidete tutti”), che fa del razzismo la sua missione principale: accoppare indiscriminatamente bianchi e asiatici.

Il mainstream non ha battuto ciglio, non si è inginocchiato, non è sceso in piazza: fra un acquisto per il Natale (e non per “le festività”, come prescrivono le bizzarre burocrazie europee) e una pizza serale, gli italiani hanno digerito l’omicidio giudicandolo meritevole di silenzio e di oblio.

Pare dunque accertato che esistono due razzismi: quello cui soccombono i neri e quello cui soccombono i bianchi.

I gruppi “liberal” americani (capeggiati dal New York Times, dal Washington Post e da CNN) hanno alimentato il movimento degli afroamericani USA che ha messo all’ordine del giorno le disuguaglianze e le discriminazioni che subiscono i neri d’America “Black lives matter” che in italiano significa: “le vite nere contano”. L’hanno usato per sconfiggere, anche per questa via violenta, l’ex presidente Trump, poco conciliante con le loro idee e ancor meno coi loro portafogli.

Il delirio quasi comico è stato raggiunto dai media liberal americani nel caso della strage di Milwaukee, dove il giovane nero Darrell Brooks alla guida di un SUV è piombato sulla folla provocando 5 morti e 40 feriti. Le nobili testate liberal intitolavano: “SUV assassino provoca una strage a Milwaukee” facendo diventare i SUV assassini pur di non ammettere che si tratta di neri: davvero senza vergogna. Una predisposizione culturale che mi ricorda i pro ROM italiani.

I media italiani più paludati sono allineati: nessuno ha dato rilievo alla tragedia di Davide Giri morto perché bianco. Sarebbe stato contrario alla bottega del politicamente corretto. Il razzismo è solo bianco e ancor più solo occidentale, xenofobo, sovranista. La disinvoltura e l’ipocrisia delle anime belle raggiunge anche da noi livelli impensabili. Vogliamo chiedergli una buona volta il perché?

Io condivido l’opinione di John Donne: nessuno di noi è un’isola, e quindi tutte le vite contano e giudico il razzismo di ogni colore una incomprensibile deriva della mente di chi lo coltiva.

Nella realtà, che sfugge alla stupidità del razzismo e alle ipocrisie del politicamente corretto, succede l’inverso: l’emergenza riguarda ormai molto di più la white lives matter , che significa “le vite bianche contano”, tanto più se si tratta di vittime inermi come Davide Giri che hanno l’unica colpa di essere bianchi e per di più “occidentali” e per giunta non islamici, come i morti in Francia, in Germania, in Inghilterra, in USA, in tutta l’Africa dove peraltro i neri uccidono bianchi e neri con salomonica imparzialità.

Sono sempre più convinto che l’esasperazione sui temi vaccinali e sulle collaterali conseguenze siano una distrazione di massa: come noto si discute solo sui punti inseriti nell’ordine del giorno. Che cosa contiene? Chi lo predispone?

Sono convinto che prima o poi uscirai dalla gabbia no vax/si vax e ti occuperai della prevedibile inflazione ormai alle porte, degli scopi veri dello sciopero generale del 16 dicembre predisposto da CGIL e UIL, della emergenza migratoria, dell’imperialismo della Cina, lontana nella geografica ma così prossima per i contraccolpi che ne subiremo, dello stallo politico USA presieduta da quello che sembra sempre più un coglione (politico beninteso), di chi e come spenderà i 209 miliardi del fatidico PNRR. Insomma di tutti i temi che riguardano i tuoi lettori al di là della vicenda covid.