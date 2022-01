Politica



"A Lucca neutralità climatica per il 2050" il piano di Europa Verde per l'amministrazione

venerdì, 7 gennaio 2022, 18:32

Il cambiamento climatico è ormai un tema necessario da affrontare, che lo si accetti o meno. Ciò è dimostrato tanto dall'impatto delle sue conseguenze sulle vite di ognuno di noi, di cui il Covid è soltanto l'ultimo degli esempi, quanto dall'impegno che sempre più fasce della popolazione mostrano nell'aumentare la consapevolezza a riguardo, tra cui ricordiamo le numerose proteste del Friday For Future che hanno portato globalmente milioni di giovani nelle piazze.

Queste sono le premesse da cui parte il lavoro di Europa Verde, associazione ambientalista impegnata anche nel territorio lucchese, che con una lettera aperta all'amministrazione arriva a proporre una serie di misure per trasformare Lucca in un vero e proprio modello ecologico nel prossimo futuro, puntando alla tanto agognata neutralità climatica.

"Sappiamo che restano ormai meno di 10 anni per contrastare significativamente gli effetti del riscaldamento climatico - così apre la lettera di Europa Verde -. L'emergenza minaccia la qualità della vita dei cittadini di tutto il pianeta. Per affrontarla serve un programma di azione che allinei tutti gli elementiù programmatici - tra cui ricordiamo diritti, inclusione, opportunità per tutti, salute e sviluppo - con il tema centrale dell’ambiente."

"Nell'ambito del Green Deal, l'Europa ha lanciato un appello alle città per candidarsi a far parte delle '100 città climaticamente neutrali entro il 2030, da e per i cittadini'. La partecipazione permette all'UE di supportare, promuovere e pubblicizzare 100 città europee nella loro trasformazione sistemica verso la neutralità climatica - spiega il gruppo ambientalista, aprendo il futuro di Lucca a nuove prospettive -. Le città diventerebbero centri di innovazione esemplari per le altre città. L'obiettivo è accelerare il percorso verso l'obiettivo europeo di ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050."

"Sarà centrale per le mission city aderenti predisporre un 'contratto climatico cittadino' come impegno politico chiaro e altamente visibile nei confronti dei cittadini, delle autorità regionali e nazionali e della della Commissione Europea - afferma Europa Verde, ricordando come questo significherebbe per Lucca investimenti, attenzioni europee e nuove risorse -. La partecipazione porterebbe la città a diventare un modello di innovazione nei temi della neutralità climatica e offrirebbe una chiara Visione per la qualità della vita ai cittadini. Il richiamo ed il prestigio della città crescerebbe da subito attraverso l'utilizzo di un 'bollino della missione' nelle comunicazioni pubbliche."

"Europa Verde chiede all'amministrazione comunale se sta considerando la candidatura di Lucca per questa Missione Europea. La scadenza per emettere le 'manifestazioni di interesse' è entro gennaio 2022" sprona l'associazione nella sua lettera, ricordando poi i benefici della partecipazione al progetto e le sue alternative.

"Se questo non fosse il caso, Europa Verde propone di costituire un comitato di lavoro per raccogliere le informazioni necessarie per sottomettere l’espressione di interesse. A questo proposito, infatti, riteniamo che questa occasione potrebbe essere una via per rilanciare la partecipazione attiva e costruttiva della cittadinanza al governo della città, una tematica che è stata spesso terreno di scontro e di divisione durante l’ultima Amministrazione, specie nell’ambito della cure dei territori e dei beni pubblici. L’attuale ‘masterplan del verde’ - progetto comunale aperto alla cittadinanza per aumentare la partecipazione e l’inclusione nell'impegno climatico sul territorio lucchese - potrebbe essere un punto di partenza e verrebbe integrato con le informazioni richieste nell’'info kit' predisposto dalla missione UE."

"Subito dopo la sottomissione dell’espressione di interesse partirebbe la stesura del Contratto Climatico insieme ai cittadini, alle

associazioni ed alle rappresentanze di categoria. Il contratto farà parte integrante della piattaforma elettorale che potrà essere sottoscritto ed appoggiato dai partiti interessati a coalizzarsi attorno a questa visione per il futuro di Lucca e poi vagliato dai cittadini in sede elettorale" spiega Europa Verde, passando quindi la passa alla scena politica lucchese.

"Chiediamo all'amministrazione di rispondere alla nostra proposta - si conclude la lettera - e rimaniamo pronti da subito a collaborare alla preparazione della 'manifestazione di interesse' entro la scadenza di fine gennaio."