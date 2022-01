Politica



Altrestrade risponde a Baccini e Colucci su assi viari: "Difficile collezionare così tanti vecchi slogan"

mercoledì, 19 gennaio 2022, 13:33

Anche il comitato Altrestrade di Lucca dice la sua sul tema degli Assi Viari, rispondendo ad una nota di ieri firmata Baccini e Colucci, rappresentanti rispettivamente di Italia Viva e Riformisti x Lucca. Nella giornata di ieri, infatti, i due avevano mostrato soddisfazione per alcuni interventi iniziati dall'Anas, interpretati come segno di vicinanza dell'atteso inizio dei lavori.

"Lungi dal voler entrare nella querelle elettorale non possiamo esimerci dal commentare il recente comunicato di Italia Viva e Riformisti, alias Baccini e Colucci, sul tema degli assi viari - così inizia la lettera del comitato Altrestrade Lucchese -. In realtà ci dobbiamo complimentare in quanto non era per niente facile collezionare tanti slogan così antiquati in un solo comunicato."

"Ma andiamo con ordine. Anzitutto colpisce la soddisfazione manifestata per i saggi che Anas sta conducendo sul territorio, confusi con l'avvio dei lavori - spiega il presidente di Altrestrade, Alessio Stefanini -. A ben vedere si tratta semplicemente di sondaggi condotti nell'ambito della conferenza dei servizi, fase progettuale prevista dall'iter amministrativo che, quindi, sta seguendo il suo corso. In altre parole, siamo tutt'altro che in fase di realizzazione dell'opera. Il progetto deve ancora essere approvato e superare le numerose condizioni imposte dagli enti locali, vista la sua sostanziale incompatibilità con l'assetto della Piana. In ogni caso, anche laddove venisse approvato dovrà superare indenne il vaglio della magistratura, che siamo pronti ad interessare per tutte le gravi lacune che il progetto presenta."

"Quindi, se veramente Baccini tenesse al territorio lucchese farebbe bene a documentarsi e pretendere, anche lui, che Anas svolgesse correttamente il suo compito, affinché la Piana venisse valorizzata anziché distrutta dall'asfalto, ad uso e consumo di Mediavalle e Garfagnana. Abbiamo seri dubbi che Baccini e Colucci conoscano, almeno a grandi linee, le caratteristiche del progetto e le criticità del tracciato rispetto ai territori attraversati."

"Ormai è arcinoto che la tangenziale non influirà sul traffico che gira intorno alle mura, se non per una percentuale minima, così come non servirà alle aziende 'del nord del comune' - commenta Altrestrade, rispondendo a tono alle considerazioni espresse da Baccini e Colucci -. Anzi, chi ha seguito la vicenda dall'inizio si ricorderà che alcune aziende hanno espresso la loro contrarietà perché l'asse taglierà i loro piazzali di carico senza consentir loro di accedervi."

"Tuttavia, in mezzo a tanti slogan discutibili, Baccini e Colucci hanno scritto una cosa giusta - aggiunge Altrestrade, concludendo la sua lettera - ossia che l'asse nord sud servirà, in buona sostanza, solo per Mediavalle e Garfagnana. Effettivamente l'asse non sarà altro che una bretellina ad esclusivo servizio di questi territori e a discapito della Piana. Quindi perché Lucca e Capannori dovrebbero subire in silenzio 'la strada di altri'? Mistero elettorale.""