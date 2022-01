Politica



Amministrative, Potere al Popolo: "Non ci candideremo, no ad alleanze e giochi di palazzo"

mercoledì, 26 gennaio 2022, 14:59

In vista delle prossime amministrative lucchesi Potere al Popolo rende manifesta la sua posizione, affermando di non volersi candidare per le elezioni 2022. Focalizzandosi su problemi come ambiente, sanità, scuola, sulle molte vertenze sindacali ancora aperte e sui diritti di lavoratori e lavoratrici, PalP delinea quindi idee e progetti per un impegno politico che vada aldilà della presenza "nel palazzo".

"Dalla sua nascita Potere al Popolo! ha avuto ben chiara la sua identità politica, che nasce dalla necessità di ripartire dalle esigenze di chi sta pagando una delle crisi più difficili degli ultimi anni" afferma il partito di sinistra nella sua nota.

"Costruire comunità e tessuto sociale, intorno alla condizione di coloro che vivono lo sfruttamento lavorativo, la paura del domani, le discriminazioni e la marginalità, è il nostro obiettivo. Da qui, lottando insieme, possiamo immaginare l’avvenire. Questo orizzonte comprende e non si esaurisce nella rappresentanza istituzionale" osserva Potere al Popolo.

"Per noi le elezioni costituiscono la possibilità di portare le lotte e le vertenze in quei luoghi, come l’amministrazione comunale, che sembrano sempre più lontani e distaccati dalla realtà popolare - spiega PalP -. Le elezioni mantengono senso se si pongono al servizio di una comunità pronta a lottare e a occupare il dibattito istituzionale con parole nuove e radicali."

"Per questo negli ultimi due anni, tra mille difficoltà, abbiamo costruito percorsi di mutualismo, soprattutto attraverso lo sportello sociale alla Casa del Popolo che ci ha permesso di guardare negli occhi quelle persone che si trovano a lottare per la casa, per il lavoro, per la sanità, per l’assistenza sociale."

"Questa per noi è la politica - ribadisce il gruppo popolare - quella autentica e pulita, che non si realizza nella costruzione di liste frutto di incontri e accordi che precipitano dall’alto i nomi dei candidati o che improvvisano percorsi 'partecipativi' a pochi mesi dalle elezioni."

"Tantomeno, convinti che questo modo di fare politica, costruire fiducia, sia quello più vero, pulito e necessario, benché processuale e graduale, non accettiamo nessun invito alla costruzione di liste che prescindono da questi principi" affermano decisi i rappresentati di Potere al Popolo, chiudendo il gioco di eventuali alleanze o endorsement.

"La partecipazione è ancora una cosa seria, che nasce e cresce nel tempo e nel fare insieme - conclude PalP -. Di fronte a un’immagine opaca della solita politica che genera disillusione e diffidenza, noi ripartiamo dall’agire collettivo e quotidiano come luogo di immaginazione del domani."