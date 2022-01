Politica



Appello di Raspini per una coalizione condivisa

sabato, 15 gennaio 2022, 23:57

di francesco raspini

La immaginiamo così la nostra campagna elettorale: con tante anime diverse che si uniscono e si riconoscono in una visione comune, legate da un’idea, da un sogno fortissimo e luminoso per una Lucca capace di superare se stessa. Una Lucca che sia al servizio dei cittadini e che progetti in grande.E allora forza, tutti al lavoro per dare vita a un progetto ampio, di grande respiro, nel quale possano riconoscersi quante più persone possibili. Partiremo con un calendario pieno di incontri sul territorio, per costruire il programma e la campagna elettorale, per confrontarci e discutere. Un percorso che si fa insieme: come gruppo, come squadra, come comunità. È questo il nostro obiettivo: allargarci, abbracciare quante più realtà possibili. Come singoli, come coalizione, come partiti, come associazioni. Noi siamo in movimento. Lontani da veti incrociati, sigle vuote o polemiche e divisioni sterili, portiamo idee e visioni nuove per dare vita al progetto di Lucca e dei lucchesi che qui, insieme, ritrovano e riscoprono un pezzo della loro storia, della loro capacità e volontà di sognare. A grandi passi nel futuro. Insieme.#raspinisindaco#lucca2022