Politica



Assi viari, Fantozzi-Martinelli (Fdi): "La priorità è liberare la circonvallazione di Lucca dal traffico e dallo smog"

mercoledì, 19 gennaio 2022, 23:41

"La priorità è liberare la circonvallazione di Lucca dalla morsa del traffico, soprattutto dai mezzi pesanti, e dallo smog, gli Assi viari rappresentano anche un'opportunità di sviluppo per tutto il territorio. L'obiettivo deve essere quello di migliorare la scorrevolezza della viabilità evitando la concentrazione di tutto il traffico intorno alle Mura; realizzare un sistema infrastrutturale moderno ed efficiente incrementa la competitività del territorio, al servizio delle imprese, e migliora la qualità della vita delle persone" dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

"Ribadiamo la nostra piena fiducia nel commissario e nella capacità di coinvolgere le comunità interessate auspicando tempi rapidi per l'inizio dei lavori. Ci auguriamo che il commissario straordinario riesca a sbloccare definitivamente un'opera attesa da decenni, rimasta al palo a causa delle differenti vedute sul tracciato tra gli enti interessati, tutti a guida Pd. Ad ogni tornata elettorale, infatti, sono stati annunciati come imminenti dai vari esponenti del Partito Democratico senza, però, mai diventare realtà nemmeno la posa della prima pietra" ricordano Fantozzi e Martinelli.