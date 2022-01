Politica



Auguri di sterminio verso i No Vax, insorge il comitato Scuola Consapevole

domenica, 9 gennaio 2022, 15:13

Anche oggi ennesima dimostrazione del clima di tensione che percorre il nostro paese e la nostra città. "AI NO VAX ZYKLON B", queste le parole usate in una strada di Lucca che rimandano direttamente ai gas usati dai nazisti durante lo sterminio ebraico, testimonianza delle condizioni penose in cui getta oggi il dialogo tra le parti civili, dove si preferisce augurarsi la morte l'un l'altro, come durante i peggiori cori da stadio, piuttosto che ricercare finalmente un confronto costruttivo.

"AI NO VAX ZYKLON B, il gas usato per sterminare gli ebrei, una frase piena di odio e di meschinità che non è dei dissidenti, dei cittadini disobbedienti, no! - così inizia la nota del comitato Scuola Consapevole Toscana - Arriva da parte di quella popolazione che ha deciso di ‘vaccinarsi’ per il bene dell’altro, per la comunità, da parte di coloro che si sono sacrificati per salvare i più deboli, quelli non egoisti, che pensano solo al bene comune: la tortura e la morte secondo il metodo della soluzione finale del regime nazista."

"Ci si dovrebbe chiedere: perché siamo arrivati a questo punto? Perché questa cattiveria, ignoranza e pregiudizio? Nonostante il 90% e oltre degli italiani siano vaccinati, è evidente che i contagi dilagano sia tra vaccinati che non, che le attività sono in crisi non tanto per la malattia in sé, che viene efficacemente curata anche con le terapie domiciliari, quanto per le regole e le limitazioni adottate" spiega il gruppo da sempre in lotta con le misure anti-covid volute dal governo.

Tornando quindi sulla gravità della scritta in sé il comitato Scuola Consapevole afferma "fino ad ora se parte della popolazione ha protestato contro il green pass, definendolo una tessera discriminatoria come lo era stato il pass nazista e la tessera verde fascista, perché impedisce di lavorare, di prendere mezzi pubblici e di svolgere qualsiasi altra forma di attività, si è gridato allo scandalo: non si devono e non si possono fare paragoni con la storia di 75 anni fa! Ora non siamo in dittatura e non ci sono discriminazioni! A questo punto, dopo la lettura di questi cartelli di morte, secondo i metodi nazisti, nessuno grida più allo scandalo? Il silenzio non è ammissibile."

"Ci auguriamo che sia questa l’occasione che faccia aprire gli occhi sulla gravità della situazione sociale, già tante volte da noi denunciata, e segni l’inizio di un nuovo modo di fare comunicazione - questa la speranza di Scuola Toscana, che si rivolge tanto alla cittadinanza ancora non polarizzata quanto alle autorità cittadine, rimaste silenti riguardo l'accaduto, per poi concludere la propria nota aprendosi ad un dialogo più che mai necessario -. E' necessario dare spazio a un’informazione corretta, al dialogo aperto alla pluralità delle idee e delle posizioni al fine di raggiungere un nuovo clima di tolleranza e accettazione dell’altro nel rispetto della persona umana."