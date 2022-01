Politica



Baronti contro il Pd: "Emendamento al testo sulle foreste va abrogato”

sabato, 8 gennaio 2022, 13:23

"Il PD, con un nuovo colpo di mano, infila nel sacco di babbo natale un regalo che farà felici i fautori della motosega libera e selvaggia, senza vincoli e regole" così inizia la nota di Eugenio Baronti, responsabile Ambiente Sinistra Italiana Toscana in merito ai cambiamenti effettuati in consiglio regionale sul testo unico sulle foreste della Toscana.

"L’emendamento al testo unico regionale sulle foreste (legge 39 del 2000) approvato in consiglio regionale da PD e Italia Viva, che elimina l’obbligo di autorizzazione della soprintendenza per il taglio degli alberi nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Siamo di fronte ad un nuovo blitz come quello compiuto con l’approvazione della norma, fatta ad immagine e somiglianza degli interessi degli industriali del comprensorio conciario, approvata il 26 maggio 2020 e abrogata esattamente un anno dopo, travolta dall’indignazione e dalle polemiche suscitate dall’inchiesta della procura fiorentina sul malaffare nella gestione dei residui conciari in diverse aree della regione" spiega Baronti, memore di ciò avvenuto con lo scandalo Keu, che ha travolto il Partito Democratico a seguito delle indagini riguardanti dinamiche illecite nello smaltimento dei rifiuti conciari, rese possibili secondo molti dall'emendamento del partito di centro-sinistra.

"Il PD si sta arrampicando sugli specchi per trovare una giustificazione credibile a questo ennesimo misfatto consumato a danno dell’ambiente e del paesaggio in una regione che, qualche settimana fa è risultata al sesto posto a livello nazionale per il numero di reati e crimini consumati, nel corso del 2020, a danno dell’ambiente e del paesaggio - ricorda Ambiente Sinistra Italiana Toscana -. L’Assessore Ceccarelli ci dice che con questa Legge vogliono: 'sottrarre i boscaioli a iter burocratici lunghi e costosi nell’ottica del rinnovamento delle foreste e della tenuta idrogeologica. Come pensano di raggiungere questo obiettivo? Aprendo le porte al disboscamento selvaggio senza regole, perché, questa legge, prevede che anche per i tagli colturali nei boschi ricompresi nelle aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico non sia richiesta l’autorizzazione paesaggistica."

"Già con la legge pre modifica, si assisteva, in certe aree della regione, a tagli a tabula rasa di ettari di bosco fatte da aziende senza scrupolo che vengono da fuori Regione e spesso impiegano mano d’opera in nero lasciando dietro di se desolanti paesaggi spettrali - afferma il gruppo di sinistra toscano -. Questo perché, nonostante le regole, sono scarsi i controlli e sono troppo pochi coloro, carabinieri forestali, che queste regole dovrebbero fare rispettare."

"Questo emendamento va abrogato! - afferma infine perentoria Sinistra Italiana, rivolgendosi poi direttamente al partito di centro sinistra - Consigliamo al PD di farlo prima possibile, anche nel suo interesse, prima di fare l’ennesima figuraccia, così com’è già successo per la norma pro-cuoio cancellata da una sentenza del Corte Costituzionale. Sinistra Italiana è disponibile ad un confronto politico per trovare una soluzione giusta e rispettosa del paesaggio, alle richieste dei boscaioli, impegnati nella preziosa opera di manutenzione e coltura dei boschi, per avere iter autorizzativi più snelli e con tempi ragionevoli. Questo obiettivo lo si può e lo si deve raggiungere in modo diverso, garantendo controlli efficaci e accelerando i tempi delle autorizzazioni, senza aprire la strada ad una deforestazione selvaggia che, di fronte ai cambiamenti climatici in atto, rappresenta una scelta scellerata in direzione contraria alle necessità di un sempre più urgente processo di transizione ecologica."