Bindocci a Marcucci: "Disposti ad un confronto se azzerate tutto e ritirate la candidatura di Raspini"

venerdì, 14 gennaio 2022, 17:21

A Lucca si galoppa verso le amministrative di questa primavera e, di conseguenza, i partiti e i loro maggiori esponenti provano a rafforzare le coalizioni in vista delle urne. Il Pd lucchese, che ha scelto, tramite le primarie, l'assessore Francesco Raspini come candidato per confermarsi alla guida della città, sonda il terreno per provare a riproporre l'alleanza con i 5 Stelle, già testata al governo del paese e in molte realtà locali.

Il senatore Marcucci ha infatti aperto ai grillini lucchesi per confrontarsi sul futuro della città. La risposta del consigliere M5S, Massimiliano Bindocci, non è tardata ad arrivare. "Ci sono due questioni: una di merito e una di metodo - spiega -. In primis per noi il confronto è sui temi che toccano la vita dei cittadini lucchesi, tra cui l'ambiente, la sanità, la viabilità, la scuola, la difesa dei più deboli, la qualità dei servizi, le varie frazioni della città, il rilancio delle attività produttive, la partecipazione e la trasparenza: basti pensare a cosa sta succedendo a San Concordio o al fatto che non si sia ancora capito chi ha comprato la Manifattura e Palazzo della Finanza".

Insomma, di argomenti su cui Bindocci chiede discontinuità ce ne sono diversi, e il MoVimento avrebbe già individuato dieci punti sui quali confrontarsi. Ma poi, come detto, c'è un problema di metodo. E il problema sarebbe proprio Raspini.

"Il Pd ha già deciso il candidato sindaco con il suo programma – ricorda Bindocci -. Se si decide di fare un progetto condiviso si comincia insieme, azzerando le primarie e cercando una figura che possa rappresentare tutti coloro che partecipano con dei programmi condivisi. Se ci hanno invitato per darci qualche posto a tavola, noi non siamo interessati: non apriamo il pacco e andiamo avanti".

E quindi una domanda, forse retorica ma che sicuramente sa di sfida. "Caro Marcucci, siete disposti ad azzerare e iniziare un percorso insieme alle forze progressiste o sono solo uscite pubblicitarie?".