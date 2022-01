Politica



Bindocci: "L'attenzione per l'ambiente non sia solo interesse pre-elettorale"

giovedì, 27 gennaio 2022, 08:58

Presentare domanda per partecipare al bando europeo “100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030” è una bella iniziativa, ma M5S di Lucca sprona a essere chiari e produttivi. “Potremmo diventare centri di sperimentazione ed innovazione di pratiche per la riduzione della CO2, e fare da esempio per altre città europee. Però non possiamo dimenticare alcune mancanze di progettualità in materia di politica ambientale.”



Con un tocco di ironica provocazione, il consigliere Massimiliano Bindocci aggiunge “invitiamo l’amministrazione a darsi da fare e presentare entro il 31 gennaio tutta la documentazione necessaria, non vorremmo che succedesse come per la candidatura a capitale della cultura ove anche Viareggio è stata più efficiente di Lucca.” Dura invece la critica relativa agli alberi abbattuti e capitozzati e alle centinai di alberi piantati con tanto di cerimonie e seccati durante l’estate del 2021.



“Non possiamo dimenticare l’insistenza nel voler consentire la devastazione del territorio con il progetto vecchio e superato degli “Assi Viari”, contro il quale come M5S di Lucca ci siamo sempre espressi negativamente. I ritardi per il semplice completamento dell’asse suburbano. Le cementificazioni selvagge del quartiere San Concordio e le previsioni del piano operativo.”



L’attenzione per l’ambiente e il verde pubblico non dovrebbe, secondo Bindocci, essere solamente un interesse pre-elettorale “quel verde che viene fuori solo in campagna elettorale, ma che pochi mesi dopo il voto diventa grigio cemento, con la scusa di un bando vinto o degli oneri di urbanizzazione.”