Politica



Boccherini diventa conservatorio statale, Bindocci (M5S): "Il nostro impegno è ripagato"

sabato, 22 gennaio 2022, 13:47

Dopo l'arrivo della conferma che l'istituto musicale Boccherini diventerà finalmente conservatorio statale, grazie ad un lavoro congiunto delle amministrazioni locali e degli enti governativi che va avanti ormai da anni, anche Massimiliano Bindocci, portavoce Movimento 5 Stelle, dice la sua, spiegando le battaglia combattute dal suo partito per arrivare a questo traguardo.

"Come M5S di Lucca prendiamo atto che finalmente dopo quasi 10 anni di lotta e pungolo l’Istituto Musicale Boccherini diventerà conservatorio musicale statale, adesso mancano solo gli ultimi atti formali, il decreto ministeriale e la firma della convenzione" spiega Bindocci nella sua nota.

"Già nell’ aprile 2014 il M5S aveva presentato una mozione sulla statizzazione del Boccherini, accolta ai tempi anche con ostilità e scetticismo - afferma il pentastellato -. Ma la strada era quella giusta, questa prestigiosa scuola non poteva continuare ad essere un aggravio di quasi due milioni annui per le casse comunali, dato il respiro nazionale ed internazionale dell’istituto."

"Tra l’altro a nostro parere c’era anche una questione di trasparenza che doveva essere risolta - aggiunge Bindocci -. Finalmente nel luglio 2014 riuscimmo a far approvare quasi ad unanimità mozione per statizzazione istituto musicale Boccherini. Negli anni abbiamo continuato a spingere anche a livello nazionale verso la soluzione della statizzazione, con articoli di giornale e quant’altro potevamo fare come forza d’opposizione."

"Adesso la notizia che finalmente il ministero ha deciso per la statalizzazione del Boccherini ci conferma che la strada era giusta e che abbiamo fatto bene ad insistere - si conclude la nota -. Speriamo che sia il punto di partenza per un ancora più fulgido futuro per il Conservatorio Statale Boccherini e per la tradizione musicale lucchese."