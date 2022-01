Politica



Boccherini, Fantozzi-Martinelli (FdI): "Straordinariamente importante che diventi un conservatorio statale"

sabato, 22 gennaio 2022, 12:51

"E' straordinariamente importante che l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Luigi Boccherini" diventi un Conservatorio statale, auspichiamo che si concluda un processo che Lucca attende da tempo. L'obiettivo della statizzazione è stato perseguito per anni. Vogliamo ricordare che il procedimento era partito con la Giunta di Centrodestra. Nel dicembre 2003, quando alla guida della città c'era il centrodestra, fu firmata una convenzione fra l'allora ministro Letizia Moratti, il sindaco di Lucca Fazzi ed il presidente del "Boccherini" Vincenzo Placido. Si tratta di un traguardo per dare ancora più valore al grande patrimonio culturale, storico e artistico dell'Istituto, che il Conservatorio fa conoscere in Italia e nel mondo" dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.