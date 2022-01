Politica



Buon compleanno professor Pera

venerdì, 28 gennaio 2022, 10:08

di aldo grandi

Oggi il professor Marcello Pera compie 79 anni. Sarebbe stato un ottimo regalo di compleanno la scelta convinta, da parte del centrodestra, di lui, ex presidente del Senato, come candidato unico al Quirinale. Ma i veti della Sinistra, ridicoli, assurdi, strumentali, hanno costretto il solito Matteo Salvini - che da quando è stato prosciolto dalle accuse per la vicenda del sequestro dei clandestini è divenuto mite e ossequioso addirittura alleato di Governo del centrosinistra e di Draghi - e il centrodestra tutto a rinunciare.

La dimostrazione di come, ancora una volta, il peso delle poltrone, degli stipendi a 12 mila euro al mese, hanno più valore dei principi e della volontà di restituire all'Occidente e, soprattutto, a questo Paese, un barlume di sovranità.

La Sinistra ha attaccato Pera dicendo che è anti-Bergoglio. Bene, per noi è una nota di merito, l'unico in grado di comprendere quanto sia devastante e disgregante l'opera di un omino vestito di bianco paragonabile ad una quinta colonna per l'Islam nel cristianesimo.

Purtroppo lo spessore culturale di Marcello Pera è lontano anni luce dall'ignoranza, grassa e senza spessore, di quei politicanti che non hanno nemmeno un decimo della sua preparazione storica, politica e culturale. E nemmeno della nostra e perdonateci la presunzione.

Siamo nelle mani di un branco di pecore che le capre sono molto, ma molto più intelligenti.

Comunque sia, caro professore, le auguriamo un buon compleanno da trascorrere con le persone che le vogliono bene, nonostante gli scritti, patetici, di chi, assurto alla gloria della politica, è finito per cadere nell'anonimato e nel dimenticatoio.

Con simpatia.