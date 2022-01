Buona Destra Toscana: "Condanniamo i vergognosi volantini comparsi a Lucca"

Altri articoli in Politica

domenica, 9 gennaio 2022, 12:27

"E' inaccettabile che si evochi la camera a gas per chi non si vaccina. Ecco perché condanniamo fermamente i cartelli con la scritta 'Ai no vax Ziklon B' apparsi in centro". Lo sostengono in una nota i consiglieri comunali di SiAmoLucca Serena Borselli, Alessandro Di Vito e Remo Santini

sabato, 8 gennaio 2022, 14:17

Il capogruppo di opposizione ripercorre tutte le dichiarazioni del comune, puntualmente smentite, su finanziamenti e tempi di realizzazione dei progetti. Citando le date

sabato, 8 gennaio 2022, 13:23

Così in una nota Eugenio Baronti, responsabile Ambiente Sinistra Italiana Toscana, in merito ai cambiamenti effettuati in consiglio regionale sul testo unico sulle foreste della Toscana

sabato, 8 gennaio 2022, 12:27

Giovanni Bertilacchi, Gianluca Flosi, Tommaso Panigada e Cristina Tronchetti, quattro cittadini residenti nel comune di Villa Basilica, sono voluti intervenire su un tema scottante e molto discusso, ma sul quale, a detta loro, c'è ancora necessità di fare chiarezza

sabato, 8 gennaio 2022, 12:10

Su sollecitazione dei residenti, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli, stamani hanno effettuato un sopralluogo nella frazione di Sesto a Moriano. I due consiglieri proseguono così il loro tour sul territorio fatto di ascolti, incontri e sopralluoghi

sabato, 8 gennaio 2022, 10:57

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della commissione sviluppo economico e rurale, che ha preso carta e penna e scritto all'assessore Saccardi