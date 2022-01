Caro energia, Fantozzi (FdI): "La regione sostenga le imprese schiacciate dagli enormi aumenti"

Altri articoli in Politica

mercoledì, 26 gennaio 2022, 14:59

In vista delle prossime amministrative lucchesi Potere al Popolo rende manifesta la sua posizione, affermando di non volersi candidare per le elezioni 2022

mercoledì, 26 gennaio 2022, 12:30

Lucca è ufficialmente candidata tra le 100 città europee "carbon neutral" per il 2030. La proposta, avanzata poche settimane fa da Europa Verde e recepita prontamente dall'amministrazione inserisce la città in un progetto importante

martedì, 25 gennaio 2022, 18:50

Lucca 2032 e il suo referente Mario Pardini correranno da soli e con una lista civica ad hoc alle prossime elezioni amministrative, ma in appoggio alla candidatura di Giorgio Del Ghingaro a sindaco

martedì, 25 gennaio 2022, 16:38

Il grido di allarme per gli aumenti di gas e luce arriva nei Consigli comunali della provincia di Lucca, grazie all'impegno che una serie di forze civiche di sinistra ha deciso di portare avanti in maniera congiunta in più realtà del territorio

martedì, 25 gennaio 2022, 16:33

La giunta Tambellini, in linea con il percorso dell’Agenda 2030 attivato due anni fa in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha approvato questa mattina (25 gennaio) una delibera con cui viene dato mandato all’ufficio ambiente di rispondere alla manifestazione di interesse relativa alla missione “100 climate-neutral and...

martedì, 25 gennaio 2022, 16:23

L’arcidiocesi di Lucca aderisce all’appello lanciato domenica scorsa, al termine dell’Angelus, da papa Francesco, e mercoledì 26 gennaio alle 18.30 nella chiesa della Rosa si terrà un incontro di preghiera per la pace