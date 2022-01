Politica



Centrodestra a pezzi, Serena Borselli lascia SìAmo Lucca e passa al Gruppo Misto strizzando l'occhio a Raspini

lunedì, 31 gennaio 2022, 14:52

di serena borselli

Le vicende del centro-destra nazionale e le diatribe della stessa posizione politica a cui stiamo assistendo nella politica locale, sono per me incomprensibili. Essendo civica e non partitica, queste discussioni, il modo di fare politica pensando alle poltrone anziché avere a cura l'interesse della città, non le posso tollerare.

Alla luce di tutto ciò, non mi riconosco più nel centro destra, prendendo quindi le distanze ed uscendo dalla lista civica "SiAmoLucca" entrando a far parte del Gruppo Misto. A fronte di un centro destra disfatto e di fronte alle prospettive politiche di un autoproclamato centro moderato che appaiono più ispirate dalla volontà di colonizzare la città a tutela della carriera di qualche politico nazionale o locale, più che corrispondenti al reale interesse di Lucca, guardo con interesse la proposta del candidato sindaco Francesco Raspini con cui ho sempre avuto ottimi rapporti con rispetto e stima reciproca.

Accolgo molto positivamente il desiderio dell'attuale assessore, di accogliere nelle sue liste civiche anche persone provenienti da un pensiero politico moderato non riconducibili esclusivamente alla sinistra. Mi lascia pensare che abbia le giuste caratteristiche per fare un egregio lavoro per i prossimi cinque anni come organo titolare della direzione politico-amministrativa del nostro comune.