Politica



Centrodestra a trazione Lega, rischio di una sconfitta annunciata

lunedì, 10 gennaio 2022, 13:19

di francesco pellati

Caro direttore,

circa la telenovela sulla scelta del candidato Sindaco del cdx, sarebbe opportuno andare a vedere i risultati delle Regionali 2020 Comune per Comune e poi le preferenze espresse sempre Comune per Comune.

Ne emerge un quadro non rassicurante per il cdx lucchese che consiglierebbe prudenza e riflessione per più di un motivo:

In termini di schieramenti politici (cdx/cs) Lucca città è l’anello più debole, o meno forte, del cdx provinciale: Lucca città: cdx 47%, cs 43%. Lontano dai risultati della Versilia e di Capannori (mediamente 53 % cdx, 37% cs) e di Altopascio con un clamoroso 62% a 28% a favore del cdx.

Viene spontaneo chiedersi e chiedere conto alle segreterie dei partiti e delle liste civiche di cdx delle cause del tracollo che ne è seguito alle elezioni Comunali dell’anno scorso. La prima cosa che viene in mente è l’errore nella scelta del candidati Sindaci e delle relative squadre.

In termini di preferenze primeggia Elisa Montemagni, vera macchina da guerra che ha garantito a se stessa un plebiscito, con riflessi positivi per l’intera lista della Lega e quindi dell’intero cdx.

Ma anche qui l’esame dei numeri fa emergere che l’anello debole è Lucca Città dove Elisa ha raccolto preferenze pari al 4% dei votanti, mentre la media raccolta negli altri Comuni rilevanti è stata del 7.4% con punte di oltre il 10% a Massarosa e ad Altopascio.

Ecco perché il cdx lucchese dovrebbe riflettere, o avrebbe dovuto farlo, con grande attenzione:

relativa debolezza di consensi alle liste di cdx proprio nel Comune di Lucca città,

relativa debolezza di consenso preferenziale al politico leader locale della coalizione (Elisa).

probabili errori nelle scelte dei candidati Sindaci presentati alle elezioni comunali successive (tutte perse).

Questi tre elementi oggettivi (si tratta di numeri e non di opinioni) non sono stati sufficienti a convincere i partiti e le liste civiche lucchesi di cdx a cambiare metodo di selezione e di proposta, che pare sempre ripiegatiosull’interesse di parte (nel senso di partito o addirittura personale) perdendo di vista l’obiettivo di fondo: vincere le elezioni.

Ne è derivato ad oggi uni sfrangiamento perdente: Pardini per conto suo, Santini e il suo schieramento con qualche amarezza, il senatore Mallegni che non converge, FdI che pare ingoiare con difficoltà Leone ufficializzato dalla residua coalizione ma con margine di rappresentanza limitato proprio dal dissenso magari interiorizzato ma che potrebbe scoppiare al momento del voto.

Nella vita nulla è certo, meno che mai in politica, ma come dice Carlo Levi “il futuro ha un cuore antico”. Per questo bisognerebbe sempre partire dall’esame dell’antico per progettare il futuro. Cosa che finora non è stato lo sforzo fatto dal cdx lucchese.

Se sarà vera la tua previsione di elezioni rimandate a Settembre si riaprono tutte le ipotesi, ma qui pare essere di fronte a un limite culturale e di visione: vincere è un aspetto secondario, primario resta mettere il proprio candidato. Si tratta di giochi di primazia interna alla coalizione o persino al singolo partito, non riguarda invece l’elettorato che se ne infischia e vota candidati appartenenti a schieramenti politici (cdx oppure cs) ma credibili per credenziali ed affidabilità proprie, con capacità di leadership e di progetto.

Neanche bastano gli esiti del grandi e piccoli Comuni andati al voto l’anno scorso in Toscana e in Italia: tutti persi per questa stessa perversa logica.

Il cdx lucchese ce ne farà vedere ancora delle belle, quale che sia la data delle elezioni. Le seguiremo con interesse misto ad ansia: se il cdx perdesse anche a Lucca, la sola Pietrasanta rimarrebbe a testimoniare la presenza del cdx nell’intera provincia lucchese, unica nella Toscana ad aver sconfitto il cs alle regionali del 2020.

A un anno e mezzo di distanza resteremmo in mutande: come mai? perché? Sarebbe ben lecito chiederlo e pretendere risposte da chi guida la coalizione.