Politica



Ciardetti: "Tamponi nasali, questione irrisolta per i disabili"

lunedì, 3 gennaio 2022, 12:06

Pilade Ciardetti, coordinatore pro-tempore del tavolo disabilità, interviene in merito ad una questione che sta molto a cuore alle persone con disabilità, ovvero i tamponi nasali.



"L’anno appena trascorso - esordisce - è stato particolarmente faticoso per tutti, ma in particolare per le persone con disabilità e le loro famiglie. In questi 2 anni di covid le accresciute difficoltà hanno reso i problemi ancora più complicati per le persone a cui teniamo e purtroppo le risposte sono state spesso tardive o insoddisfacenti, nonostante l’impegno profuso, le sollecitazioni nostre e delle associazioni che compongono il tavolo della disabilità che a Lucca è attivo da circa 7 anni. A volte prende lo scoramento perché nonostante tutti dicano e pensino sinceramente che il mondo della disabilità debba avere un’attenzione particolare le esigenze e spesso i giusti diritti delle persone con disabilità passano in second’ordine. Senz’altro il Covid è un problema di tutti, ma la disabiltà sta pagando prezzi veramente alti a questa maledetta pandemia".

"Una questione su cui stiamo lavorando da un paio di mesi - afferma -, ma ancora irrisolta è quella dei tamponi salivari per le persone che non tollerano i nasali. I ragazzi con disabilità in particolare - in caso di quarantena - non possono frequentare la scuola senza aver fatto il tampone che attualmente è solo nasale. E questo nonostante che una circolare (Circ. Min. Salute uso test molecolare e antigenico su saliva…) ne preveda l’utilizzo, ancora non siamo riusciti a far sì che questo sia divenuto realtà. Finalmente dopo interventi e pressioni nostri e delle “nostre” associazioni dovremmo essere arrivati alla soluzione".

"Dai contatti che abbiamo avuto coll’ASL - dichiara Ciardetti - ci è stato assicurato che entro i primi giorni di gennaio verranno elaborate procedure per offrire tamponi salivari a quelle persone che non tollerano il tampone nasale così da evitare assenze assurde e ingiustificabili da scuola. Un altro problema è emerso in questi giorni. Si stanno creando lunghe file (anche 2/3 ore) a Campo di Marte per fare i tamponi senza che sia prevista nessuna precedenza per le persone con disabilità. La garante dott.ssa Matelli si è occupata della cosa e sentita l’ASL ci ha comunicato che le persone con disabilità avranno la precedenza nel servizio dedicato ed effettuato a Campo di Marte. Un ringraziamento è dovuto in particolare al dott. Rossi che si è impegnato per la soluzione di questi problemi, che sembrerebbero di modesta entità, ma che a conti fatti sono montagne da scalare".

"Si può concludere - termina Ciardetti - con l’augurio che il sindaco ci ha inviato sottolineando l’importanza che il tavolo della disabilità con tutte le associazioni del settore che lo compongono continui a mantenere questo suo ruolo di condivisione e di presenza attiva e anche di denuncia per fare in modo che almeno quello che ci compete possa essere fatto".