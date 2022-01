Politica



Comitato per San Concordio fa una lista civica per il verde: "Riportare bellezza, decoro e identità"

domenica, 30 gennaio 2022, 21:25

Scende in campo la lista civica per il verde, l'identità e il decoro dei quartieri in vista delle prosime elezioni comunali. Questa l'intenzione del comitato per San Concordio che spiega in cosa si distingue e quali sono i punti programmatici. A differenza dei partiti non segue nessuna ideologia ma raccoglie idee e persone che hanno dedicato il loro tempo a salvare il quartiere dagli scempi di questi ultimi dieci anni da parte dell'amministrazione. In secondo luogo la lista si basa sulla conoscenza dei fatti e non sulle "narrazioni" della giunta uscente.



"L'amministrazione Tambellini ha costruito opere faraoniche, inutili e pretenziose imposte contro il volere della cittadinanza - si legge nel comunicato -. Quest'ultima si è opposta in tutti i modi sottoscrivendo quattro petizioni senza mai ricevere risposta dal comune". La realizzazione della piazza e galleria coperta ha gettato nel quartiere tanto cemento armato e distrutto migliaia di metri quadrati di terreno prativo e boschivo. Il motivo? Non si potevano modificare i progetti presentati per non perdere i finanziamenti.



"Il piano operativo prevede la costruzione di nuovi condomini e di immobili commerciali in dieci aree verdi del quartiere come la costruzione di case popolari all'ex Borella, alla ex Gesam e infine una scuola innovativa in via Nottolini - si avvia alle conclusioni il comitato che afferma che il comune non ha affrontato il problema dell'inquinamento e del traffico ma si è preoccupato di asfaltare le la ciclovia sotto gli archi del Nottolini".



"Vorremmo condividere i 12 punti del programma elettorle con chi vorrà unirsi a noi in una larga coalizione e battere i candidati che rappresentano la continuità dell'attuale amministrazione comunale. Vogliamo riportare la bellezza, l'identità e il decoro perduti".