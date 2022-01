Politica



Comitato per San Concordio: "Il sindaco non ci ha ascoltati e ha rifiutato il tavolo di confronto"

domenica, 2 gennaio 2021, 21:21

Il comitato per San Concordio risponde al sindaco di Lucca Alessandro Tambellini dopo aver rilasciato un'intervista di fine anno. Nel comunicato vengono spiegati i motivi per cui il primo cittadino si sarebbe comportato male nei confronti del comitato stesso e perché non ha ascoltato i cittadini.

"Riprende la narrazione sul fatto che i comitati di San Concordio sono formati da poche persone le quali prendono di bloccare i lavori dei quartieri social - esordisce la nota - Tale atteggiamento ha contraddistinto tutto il suo mandato. Tambellini aveva promesso che i recupero dell'area Gesam sarebbe avvenuto senza ulteriori cementificazioni coinvolgendo i cittadini. Ecco perché molti di noi lo hanno votato ma la promessa non è stata mantenuta".

Il comitato di San Concordio continua e approfondisce i motivi delle mancate promesse. "Non è vero che il sindaco ha ascoltato tutti - prosegue -. Non ha avuto alcuna capacità di ascolto e non ha mai risposto a nessuna delle quattro petizioni sottoscritte da 3000 cittadini tra il 2019 e il 2020. Anzi, ha rigettato due mozioni.Non si è fatto nemmeno garante dello statuto comunale che prescrive che alle petizioni deve essere data risposta scritta. In questo modo viene dimostrato che non era "il sindaco di tutti" e per lui una buona parte della cittadinanza non meritava una replica motivata di qualunque genere".

"Sorprende che definisca 'opere strategiche' la piazza e la galleria coperta - va avanti il comitato per San Concordio -. Circa il progetto della piazza coperta si è rifiutato persino di fare il 'tavolo di confronto' ripetutamente richiesto da centinaia di firme. Il piano non è mai passato in consiglio comunale poiché l'intervento edilizio diretto non è stato presentato pubblicamente alla città prima della sua approvazione definitiva. All'interno della sua area di progetto vi sono tre zone archeologiche poste sotto tutela dal 2009. Non è mai stato inviato preliminarmente alla soprintendenza. Il progetto è stato trasmesso per la prima volta quando l'appalto dei lavori era già stato aggiudicato".

Era un progetto 'blindato' dai finanziamenti ricevuti più che strategico. L'amministrazione non poteva modificare, pena la perdita di sei milioni di euro. Il sindaco Tambellini insieme alla sua giunta hanno anteposto l'esecuzione degli appalti invece che ascoltare i cittadini e tutelare il territorio.

"Con la galleria coperta - si avvia alle conclusioni la nota -, ha fatto ancora peggio. Ha manipolato gli incontri partecipati, mera informazione dei progetti già decisi e immodificabili. In questo modo ha fatto credere addirittura che i cittadini 'erano d'accordo' tanto da mandare la polizia contro manifestanti pacifici che stavano difendendo la legalità".

Nessuno di entrambi i progetti, ovvero la piazza coperta e la galleria. potevano essere finanziati con i fondi per le periferie. Nel primo caso i finanziamenti potevano essere concessi solo per il restauro e il recupero di immobili già esistenti e quindi non per le nuove costruzioni. Nel secondo invece perché mancante di conformità urbanistica e di consumo del suolo.

"Nella sua intervista dell'ultimo dell'anno - conclude la nota - Tambellini rincara il suo tentativo di screditare e delegittimare i cittadini che hanno cercato di difendere il loro territorio da opere faraoniche e impattanti. Deve sapere che passerà alla storia per l'atteggiamento dittatoriale nei confronti di questo quartiere lasciato devastato sia nella sua natura che nella sua identità".