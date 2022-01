Politica



Congresso di Azione all'hotel Guinigi, Del Ghingaro strizza l'occhio a Remaschi

sabato, 15 gennaio 2022, 21:18

di leonardo orsucci

Si è tenuto il primo congresso provinciale di Azione, a circa due anni dalla nascita del partito fondato da Calenda e Richetti. Un passo importante per il partito e per tutti i suoi iscritti, che segna l'inizio di un periodo di cambiamento e crescita che si realizzerà oggi e domani attraverso una serie di congressi, iniziato dal livello provinciale e che precederanno quelli regionali e nazionali nell'elezione della segreteria del partito.

All'interno dell'auditorium dell'Hotel Guinigi hanno partecipato al congresso, oltre importanti rappresentanti locali come Marco Remaschi ed Elisa Anelli, rispettivamente sindaci per Azione di Coreglia e Villa Basilica, anche figure della politica comunale e provinciale provenienti da ogni ala politica come il responsabile di Italia Viva Lucca Alberto Baccini, il sindaco di Viareggio del Ghingaro, intervenuto personalmente o il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, che ha partecipato attraverso un lungo video-messaggio.

Durante l'incontro, avvenuto in una data importante che "ufficializza" la federazione tra Azione e +Europa, è stato eletto segretario provinciale Giordano Ballini, già vicesindaco di Villa Basilica.

"Nelle giornate di oggi e domani si conclude la fase preparatoria, prima con i congressi regionali e nazionali e poi domani con i congressi provinciali - afferma Marco Remaschi, leader locale di Azione -. E' la data di un inizio, di una partenza, di un seme che viene lanciato e che noi speriamo produca frutti molto positivi."

"E' il primo congresso di Azione è c'è anche un po' di emozione, di emozione positiva e attiva - spiega il sindaco di Coreglia, uno dei 23 rappresentanti locali di Azione a livello nazionale - fatto inoltre in un momento particolare cioè con la pandemia COVID che, come è evidente, sta creando ovunque non pochi disagi. Il congresso è stato organizzato sia in presenza che online, per dare l'opportunità a tutti i nostri iscritti di partecipare ed intervenire, anche da remoto."

"Il nostro obbiettivo è quello di portare avanti un progetto vero, riformista e liberale - dice Remaschi, riaffermando con forza i valori cardine del suo impegno istituzionale - un ritorno alla buona politica basata finalmente sulle proposte. Un approccio che lega l'ideologia con il pragmatismo, realizzandosi nel conoscere le cose e saperle poi applicare, un aspetto irrinunciabile della politica che noi vogliamo portare avanti. Ho usato il termine 'riformista' perchè è un termine importante, oggi spesso abusato, dato che sono chiamati riformisti persino Salvini o la sinistra radicale. Per noi il riformismo è qualcosa di diverso, un modo di fare politica che la riporti vicina ai cittadini."

"Una parola che mi sta molto a cuore è 'serietà' - ha aggiunto Giorgio del Ghingaro, attuale sindaco di Viareggio durante il suo intervento -. Oggi, la serietà della politica sta anche nel riuscire a creare dialogo tra tutte le forze in gioco, in modo costruttivo e al servizio della cittadinanza. E' con questa speranza che auguro il meglio al futuro di Azione, così che da questa sala e dal vostro partito possano uscire nuove proposte e progetti che arricchiscano il dibattito e diano il via a nuove soluzioni".

In merito invece all'annosa situazione della scelta del candidato sindaco per il centro sinistra lucchese Del Ghingaro commenta così: "Quando si sceglie un candidato sindaco si dovrebbe avere l’umiltà di discutere e di condividere questa scelta, uscendo con un candidato unitario senza mistificazioni. Io non mi sono mai candidato all’interno o come espressione di un partito, credo che personalmente un sindaco non debba ave e lacci e vincoli con altri partiti e comunque non si può pensare di eleggere un sindaco se non è stato condiviso. Il candidato finora espresso a Lucca non è il candidato del centrosinistra, ma quello di un partito."

Foto Ciprian Gheorghita