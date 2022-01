Politica



Consiglio comunale, respinta la mozione di Barsanti sui servizi all'acquedotto del Nottolini

mercoledì, 19 gennaio 2022, 08:35

di chiara grassini

"David Sassoli era una persona che ha avuto il coraggio di aprire il palazzo del governo europeo per le donne in difficoltà. E' stato un sincero e convinto europeista, un democratico e un uomo dalla parte di tutti". Queste le parole del presidente del consiglio comunale Francesco Battistini che nella seduta di questa sera ha voluto ricordare l'ex presidente del parlamento europeo recentemente scomparso.

Il consiglio si è aperto con le raccomandazioni di Remo Santini, Fabio Barsanti, Alessandro Di Vito e Massimiliano Bindocci prima di passare agli ordini del giorno da approvare. Al centro del dibattito la carenza dei posti auto per i dipendenti del San Luca, la questione manifattura sud e l'inquinamento ambientale. Il capogruppo di SiAmo Lucca chiede chi sono gli acquirenti dopo aver messo all'asta la struttura.

Mentre il consigliere di Difendere Lucca evidenzia otto punto: la vendita della Gesam a Toscana Energia, il degrado in corte Portici, le innumerevoli risse tra baby-gang a porta San Pietro e la mancanza di controlli al mercato in piazzale don Baroni il mercoledì mattina ( mercato ambulante abusivo). In via San Leonardo, dove si trovava una mensa e ora un dormitorio, è spesso controllato dalle volanti della polizia. Spostandosi dal centro storico si va nell'Oltreserchio e più precisamente in via di Poggio soggetta ad allagamenti.

Per non parlare dei bidoni gialli, quelli che in teoria contengono i vestiti usati. Come sottolinea Barsanti, essi stessi sono diventati delle vere e proprie discariche in diverse altre aree di Lucca.

Interviene il presidente Battistini e torna sulla questione parcheggi. Stando alle sue parole occorre "concordare un sopralluogo con una delegazione comunale" pianificare un incontro con i rappresentanti Uil e stabilire una data per verificare il tutto.

Uno dei tanti problemi sentiti è - secondo Bindocci - un problema legato alla sicurezza soprattutto per chi, come cameriere o commesse, escono tardi dal lavoro poiché c'è poca illuminazione specialmente nelle sortite. Si parla tanto del rincaro delle bollette e per entrare nel merito della questione è necessario dedicare una sessione alle "misure sociali che riguardano le bollette per chi è in difficoltà".

Di Vito si sofferma sugli accessi dei familiari in ospedale e condanna quel volantino in cui appare la scritta "Ai no vax Zylon B" nel centro storico a inizio gennaio. Terminate le raccomandazioni si entra nel vivo del consiglio comunale e si discutono quattro ordini del giorno. Si parte dal primo "Regolamento per la disciplina dell'albo pretorio informatico del comune di Lucca" che consiste in come regolare le varie pubblicazioni online e tutte le attività che seguono. La pratica, già presentata in bozza Maurizio Prina in commissione statuto e regolamento, è composta da 19 articoli.

L'assessore Gabriele Bove illustra la pratica: si apre a discussione che si conclude con la messa in votazione. 22 favorevoli e sette astenuti: approvata.

Segue il "Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali". Lo presenta l'assessore Valentina Simi ma subito dopo ritira l'ordine del giorno. I motivo? "Ritengo opportuno aprire il dialogo con tutte le istanze del territorio, Lucca merita un regolamento condiviso". La pratica "tornerà presto in consiglio" ma dovrà prima attendere il passaggio in commissione. E' il turno di Marco Martinelli con la mozione che riguarda le postazioni di allattamento. "Ogni donna deve sentirsi libera di allattare in tutti i luoghi". Si apre la dichiarazione di voto: la pratica85/2021 viene approvata all'unanimità.

Fabio Barsanti chiude il consiglio comunale con un'ultima mozione cioè quella sui servizi all'acquedotto del Nottolini. Chiede di "dotare di cestini, panchine e Dae il percorso sotto gli archi". L'assessore Gabriele Bove risponde e dice di ritirare la mozione e che prosegue sulla linea dell'amministrazione poiché c'è un finanziamento da 1.500.000 euro. Prende la parola il sindaco e spiega i suoi motivi prima di giungere al voto. La mozione viene respinta con sei favorevoli e 17 contrari.