Cordoglio Cna per la scomparsa di Emiliano Favilla

mercoledì, 12 gennaio 2022, 18:36

La direzione della Cna provinciale e nazionale accoglie la notizia della scomparsa di Emiliano Favilla con sincero e profondo cordoglio e si unisce al dolore della famiglia e dei suoi amici più cari.

“Con Emiliano se ne va un pezzo importantissimo di storia politica e balneare della Versilia - dice Andrea Giannecchini, presidente Cna Lucca - e di tutta la Provincia di Lucca. I suoi modi educati e risoluti uniti alla forte idealità delle sue battaglie lo rendevano un personaggio unico e ammirevole. Come non ricordare la sua lotta eroica contro la Bolkestein che lo reso paladino di tutta la categoria in Italia, rispettato ed ascoltato anche dalle più alte cariche di Governo. Emiliano era un uomo di altri tempi dove ideali politici, vita pubblica e privata si fondevano in un’unica grande personalità. Ci mancherai molto Emiliano, come ci mancherà il tuo messaggio sull’importanza della tenacia in difesa delle proprie idee”.

Un saluto ed una promessa arrivano anche dal coordinatore nazionale di Cna Balneari, Cristiano Tomei.

“Un grande saluto ad un amico e condottiero di tante lotte per la categoria dei balneari – dice Tomei - Cna Balneari non si discosterà da ciò che ha sempre sostenuto: scongiurare le evidenze pubbliche”.